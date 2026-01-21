Global bate récords con casi 50 millones de viajeros: estas son las líneas más utilizadas

Global, la compañía de transporte interurbano de Gran Canaria, registró 49.844.960 pasajeros en 2025, casi dos millones más que el año anterior, una nueva cifra récord por cuarto año consecutivo en la historia del transporte interurbano de la isla. Este dato representa un incremento del 65% respecto a 2022, cuando se contabilizaron 30 millones de viajeros.

El crecimiento sostenido de la demanda se explica por las políticas de bonificación del transporte público implementadas desde finales de 2022. Primero con el descuento del 50% aplicado en el último cuatrimestre de 2022, después con la gratuidad para quienes realizaran más de 15 trayectos mensuales a partir de enero de 2023, y desde 2024 con la gratuidad para quienes realizaran más de 30 trayectos en 90 días. Estas medidas han duplicado el número de personas que utilizan el transporte público en sus desplazamientos durante los últimos cuatro años.

Más de un millón de expediciones para atender la demanda

Para hacer frente a la nueva demanda, Global superó por tercer año consecutivo el millón de expediciones, con un total de 1.181.084 expediciones en 2025, un 8% más que el año anterior. Los kilómetros recorridos a lo largo del año fueron 35.723.730 millones de kilómetros, superando en 1.348.209 kilómetros la cifra de 2024.

Para hacer frente a este incremento de demanda durante 2025, Global ha incorporado a su plantilla un total de 155 personas nuevas: 129 conductores y 26 conductoras para reforzar la capacidad operativa de la compañía.

Las líneas más utilizadas: la 1 supera los 5,6 millones de viajeros

Trece líneas de las más de 120 que opera Global superan el millón de viajeros al año, y entre ellas acumulan el 51% de la demanda total. Las líneas que superan esta cifra son: 1, 8, 9, 30, 80, 91, 205, 303, 12, 210, 60, 11 y 90.

La Línea 1 Las Palmas de Gran Canaria – Puerto de Mogán gestionó en 2025 el traslado de más de 5.670.935 personas, convirtiéndose un año más en la línea que más viajeros transporta. La Línea 8 Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina – Doctoral fue la segunda con un total de 3.168.750 pasajeros, y la Línea 9 Cruce de Arinaga – Taurito la tercera con un total de 2.529.385.

El 10 de enero, el día con más pasajeros

Todos los meses de 2025 superaron los registros del año anterior. Octubre y noviembre fueron los meses que registraron mayor volumen de pasajeros, siendo el primero, con 4.488.081 viajeros, el mes que registró mayores cifras. El 10 de enero fue el día con mayor número de clientes del año, con 235.194 pasajeros.

El 82% de los viajeros utilizaron una tarjeta de transporte para viajar, mientras que el 18% restante pagó el servicio en efectivo o con tarjeta bancaria en el momento de acceder a la guagua.

El bono residente, la tarjeta más utilizada

Entre las tarjetas de transporte, el Bono Residente es la tarjeta con mayores cifras de uso, con un total del 57%, lo que significa más de 22 millones de cancelaciones. La Wawa Joven (41%), con un total de casi 16 millones de cancelaciones, es la segunda tarjeta de transporte en volumen de uso.