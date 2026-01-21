El Gobierno de Canarias concede 2,5 millones a Mogán para vivienda protegida

El Gobierno de Canarias ha concedido una subvención de 2.500.000 euros al Ayuntamiento de Mogán para incrementar el parque público de vivienda en régimen de alquiler y fomentar la vivienda protegida en arrendamiento. La inversión, canalizada a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), permitirá desarrollar viviendas protegidas en cuatro parcelas municipales: dos en el barrio de Motor Grande en Puerto Rico, una en la calle Tajinaste de El Horno y otra en Veneguera.

Entre los objetivos de esta subvención, que se vehiculiza a través del Instituto Canario de la Vivienda, se encuentra facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a personas y familias que, por sus circunstancias sociales o económicas, no pueden acceder al mercado libre; erradicar situaciones de chabolismo e infravivienda con la intención de que las personas beneficiarias puedan permanecer en su entorno habitual o, en caso de traslado, mejorar sus condiciones de vida y su integración social y económica; así como remodelar, rehabilitar o reponer viviendas protegidas promovidas por entidades públicas.

Distribución territorial de las nuevas viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Mogán ha proyectado la construcción según la planificación municipal vinculada a estas ayudas para el incremento de vivienda pública. Las dos parcelas en Motor Grande, situadas en Puerto Rico, atenderán las necesidades de uno de los núcleos con mayor densidad poblacional del municipio. Por su parte, las parcelas de El Horno y Veneguera permitirán diversificar la oferta de vivienda pública en diferentes zonas del término municipal.

La actuación contempla además la remodelación, rehabilitación o reposición de viviendas protegidas promovidas por entidades públicas para procurar que las personas beneficiarias puedan mejorar su integración social y económica en el municipio.

Intervención pública en un mercado tensionado

La inversión permite a la administración pública participar de manera activa en el mercado de la vivienda en contextos caracterizados por una elevada demanda y una notable escasez de oferta. Esta situación afecta especialmente a municipios turísticos como Mogán, donde la presión inmobiliaria dificulta el acceso a la vivienda para la población local.

El proyecto busca contribuir a la mejora y rehabilitación del equipamiento y las dotaciones al servicio de las viviendas protegidas para facilitar una mejor calidad de vida para sus futuros residentes.