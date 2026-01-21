Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasDescarrilamiento BarcelonaFinal Copa de la Reina en el Estadio de Gran CanariaAccidente GC3UD Las PalmasIsabel Pantoja
instagramlinkedin

La hamburguedería de Gran Canaria a la que todo el mundo quiere ir: el buffet libre de hamburguesas que arrasa en la capital llega a esta ciudad de la isla

Un innovador concepto de smash burgers ha llegado a esta localidad en el sur de Gran Canaria

Mardome y su nueva hamburguesa de la yaya

Mardome y su nueva hamburguesa de la yaya

Martina Andrés

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

¿Te imaginas comer hamburguesas, papas fritas y nachos sin límite? Ahora es posible en esta hamburguesería de Gran Canaria, que ha lanzado un buffet libre por tiempo limitado. Tras triunfar en la capital de la isla, Cheddar Smash da el salto y llega a Arinaga, un restaurante innovador que permite disfrutar de una cena abundante por muy poco dinero, convirtiéndose en uno de los planes gastronómicos más atractivos del momento.

La creadora de contenido canaria Carla Martín (@Carla Martín) ha compartido con sus seguidores la nueva apertura que ha tenido lugar en esta localidad del sur de Gran Canaria. Las smash burgers están de moda, por eso, no es extraño que, tras el éxito cosechado en la capital de la isla, Cheddar Smash haya decidido ampliar su apuesta con la llegada de este nuevo buffet en Arinaga. El concepto de las hamburguesas ha cambiado por completo, y ha pasado de ser un producto que se servía en restaurantes de comida rápida a formar parte de las recetas de autor de algunos chefs.

Paga y cómo todo lo que quieras, pero no te dejes nada

El sistema de este restaurante es muy sencillo: tú pagas un precio fijo, que varía según el día, y puedes repetir todas las veces que quieras. Su carta está centrada en hamburguesas smash, entrantes clásicos y bocadillos, durante un tiempo limitado. Sin embargo, si te dejas algún plato sin acabar, tienes una penalización de 5 euros por ración, para que así se evite el desperdicio de comida.

La iniciativa responde al auge de los buffets temáticos y a la demanda de experiencias gastronómicas abundantes y asequibles, especialmente entre grupos de amigos y público joven. Además, también tienen alternativas vegetarianas. El único inconveniente es que ni la bebida ni los postres están incluidos.

El restaurante ha establecido dos tarifas en función del día de la semana:

  • De lunes a jueves, el precio del buffet es de 16,90 euros.
  • Viernes, sábados, domingos y festivos, el coste asciende a 19,90 euros.

Recuerda que Cheddar Smash aplica una penalización de 5 euros por cada plato que no se termine, una medida cada vez más habitual en este tipo de formatos.

El local de Cheddar Smash se encuentra en la calle de Colón, en la zona del Soco Negro. El horario también varía según el día de la semana:

  • Los lunes abre de 12:30 a 15:30 horas y de 19:30 a 23:30 horas.
  • De martes a miércoles, el servicio se ofrece solo por la noche, de 19:30 a 23:30 horas.
  • Los jueves abre al mediodía, de 12:30 a 15:30 horas.
  • De viernes a domingo, el buffet está disponible de forma ininterrumpida de 12:30 a 23:30 horas.

Noticias relacionadas y más

El buffet libre de Cheddar Smash de Arinaga se perfila como uno de los nuevos reclamos gastronómicos del sureste de Gran Canaria. La propuesta promete llenar mesas y convertirse en parada obligatoria para los amantes de las hamburguesas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
  2. Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
  3. Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
  4. El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
  5. Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
  6. Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas
  7. La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
  8. Arde un vehículo en la GC-1 y colapsa el tráfico dirección sur

Telde cede suelo municipal a las promotoras para construir hasta 1.000 viviendas de alquiler asequible

Telde cede suelo municipal a las promotoras para construir hasta 1.000 viviendas de alquiler asequible

La hamburguedería de Gran Canaria a la que todo el mundo quiere ir: el buffet libre de hamburguesas que arrasa en la capital llega a esta ciudad de la isla

La hamburguedería de Gran Canaria a la que todo el mundo quiere ir: el buffet libre de hamburguesas que arrasa en la capital llega a esta ciudad de la isla

Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios

Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios

Morales rechaza más energía fósil en Gran Canaria para evitar apagones como el de La Gomera

Morales rechaza más energía fósil en Gran Canaria para evitar apagones como el de La Gomera

El histórico vuelo del 'Plus Ultra' cumple un siglo

El Festival Altos de Gáldar vuelve a las medíanías con una edición 2026 llena de música, tradición y reencuentro

El Festival Altos de Gáldar vuelve a las medíanías con una edición 2026 llena de música, tradición y reencuentro

Detenido en Gran Canaria un hombre por prostitución de menores tras captar a una adolescente por redes sociales

Detenido en Gran Canaria un hombre por prostitución de menores tras captar a una adolescente por redes sociales

Gran Canaria muta en un año: así ha sido la transformación de la isla desde el espacio como consecuencia de las lluvias

Tracking Pixel Contents