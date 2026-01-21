Cultura y tradición: un grupo de mujeres de Santa Brígida customizan muñecas con trajes típicos canarios

La Agrupación Folclórica Sombras de Medina, en Santa Brígida, refuerza su compromiso con la cultura canaria al presentar una mini exposición folclore que reproduce con fidelidad la vestimenta tradicional canaria. Esta muestra, compuesta por muñecas vestidas con trajes típicos Canarias, destaca por su valor simbólico y educativo.

La idea surgió durante los preparativos del primer festival organizado por la agrupación, cuando, de la mano de Araceli F. Ortega Suárez, nació la propuesta de acompañar el estreno del evento con un elemento visual que ayudara a contextualizar el folclore que se iba a mostrar sobre el escenario. Así, más allá de la música y el baile, se planteó la posibilidad de acercar al público la riqueza del vestir tradicional canario a través de una exposición cuidada y accesible.

Acercando las tradiciones canarias al público más joven

El proyecto no habría sido posible sin la colaboración desinteresada de Tina Guedes Santana y Puri Rivero Méndez, cuyo conocimiento y dedicación resultaron fundamentales para dar forma a la muestra. Las muñecas, confeccionadas en el hogar de una de las compañeras del grupo, lucen réplicas fieles de las vestimentas tradicionales de las distintas islas, respetando los cortes, colores y materiales que se utilizaban en cada época y lugar.

Para la elaboración de estas piezas se emplearon tejidos auténticos y acordes al contexto histórico de cada traje, con el objetivo de ofrecer una representación lo más precisa posible. Cada detalle ha sido cuidadosamente trabajado para reflejar cómo se vestía en Canarias, tal y como se recogió y se ha transmitido a lo largo del tiempo, huyendo de interpretaciones genéricas o estereotipadas.

Customizan muñecas con los trajes típicos de las islas Canarias / Adolfo Rodríguez / La Provincia

El interés principal de esta iniciativa va mucho más allá de la decoración del escenario. Desde Sombras de Medina se subraya el valor educativo del proyecto, especialmente dirigido a los más pequeños, pero también al público en general. La exposición pretende servir como herramienta pedagógica para enseñar qué es la vestimenta tradicional canaria, en qué consiste el buen vestir dentro del folclore y por qué es importante respetar y conservar estas señas de identidad.

No hay vestimenta típica canaria que se les resista

La agrupación entiende esta acción como una forma más de defender la tradición y poner en valor el patrimonio cultural de las islas. Un trabajo que, como señalan sus integrantes, se realiza día a día desde el compromiso colectivo y el amor por la cultura popular. Gracias a la implicación de Araceli F. Ortega Suárez y al apoyo de colaboradoras como Tina Guedes Santana y Puri Rivero Méndez, el proyecto se ha convertido en un ejemplo de cómo la creatividad y el rigor pueden ir de la mano.

Con esta mini exposición, Sombras de Medina no solo celebró su primer festival, sino que reafirmó su vocación de ser un espacio vivo de transmisión cultural, donde tradición, educación y participación se unen para mantener viva la memoria del folclore canario.