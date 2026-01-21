El Insular activa una unidad de Psiconeurogeriatría a Domicilio

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria cuenta desde octubre con una unidad de Psiconeurogeriatría a domicilio, un proyecto pionero en Canarias, que ha nacido con el propósito de potenciar la autonomía de las personas mayores y mejorar la atención a los problemas cognitivos y de salud mental. Para ello, un grupo multidisciplinar compuesto por más de una decena de profesionales, entre los que figuran psiquiatras, neurólogos, geriatras, enfermeros, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, se coordina con el personal de Atención Primaria y de la Red de Salud Mental de Gran Canaria para brindar la mejor asistencia. De momento, la iniciativa ha llegado a 40 hogares.

«En general, atendemos a pacientes mayores de 65 años que han estado ingresados en nuestro hospital por cualquier motivo o en Urgencias, y en los que existe sospecha de un trastorno mental de base o de un trastorno neurodegenerativo. En estos casos, realizamos una interconsulta, llevamos a cabo una valoración clínica integral en un plazo que ronda entre las 28 y las 48 horas y, a partir de ahí, decidimos el tipo de intervención más adecuada», detalla la doctora Esperanza Bosch, jefa del servicio de Psiquiatría del citado centro capitalino.

Pero, ¿cómo surgió la idea de apostar por esta iniciativa? Tal y como explica Alejandro Verona, enfermero especialista en psiquiatría y geriatría, tras detectar un desfase temporal entre la Atención Primaria y los servicios de Salud Mental, después de recibir el alta hospitalaria. Fue entonces cuando se planteó la necesidad de reforzar la continuidad de los cuidados.

«Nos estamos coordinando con los equipos de Atención Primaria. Tanto es así, que en las visitas que realizamos, el enfermero o el trabajador social del centro de salud de cada paciente acude a verlo, ya que en muchos casos no lo conocían previamente», comenta.

Asesoramiento

Gracias a este trabajo, es posible mejorar la comunicación con el ámbito de Atención Primaria, asesorar a las familias y conseguir que los pacientes acudan a las citas programadas en los centros de Salud Mental, ya que en muchas ocasiones se ausentan. «No queremos que a las pocas semanas de recibir el alta tengan que acudir al servicio de Urgencias porque sufren algún tipo de descompensación. En realidad, actuamos como un nexo entre las consultas de Primaria y las de Psiquiatría o Neurología», apunta el enfermero.

Además, la iniciativa ha permitido incorporar a tres geriatras y alcanzar la suma de cuatro. También ha contribuido a agilizar las pruebas diagnósticas, pues la organización de equipos ha conseguido que los profesionales sean más eficientes. De hecho, el Comité de la unidad de Psiconeurogeriatría se reúne cada jueves para debatir los casos y acelerar los procedimientos.

Ahora bien, en la recuperación y la rehabilitación, las familias juegan un papel fundamental. Por esta razón, el equipo se preocupa por ofrecerles la mejor orientación. «Sin duda, aportan un gran valor al proceso sanitario. De ahí la importancia de ofrecerles pautas para que no se encuentren perdidas a lo largo del proceso», agrega la doctora Bosch.

Residencias

Pero el proyecto es aún más ambicioso, pues se extrapola a las residencias y a los centros sociosanitarios. «Estos espacios no suelen contar con psiquiatras y nos llegan varias interconsultas para prestar apoyo, por lo que nos organizamos y nos desplazamos nosotros», cuenta la facultativa.

Según expone Verona, hasta ahora, no ha sido necesario realizar un seguimiento domiciliario superior a las seis semanas. Y es que, en caso de que la situación se complique, el paciente puede ser derivado a la Unidad de Hospitalización a Domicilio de Psiquiatría, un recurso que también es esencial en el complejo.

Hay que recordar que, desde mayo, el Hospital Insular puso en marcha una unidad de Psiconeurogeriatría con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren demencias o trastornos que afectan a su salud mental o a su conducta. Ahora, la acción llega a los domicilios para seguir mejorando la calidad asistencial.