Morales reclama al Estado una gobernanza compartida de los aeropuertos canarios

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha defendido en Madrid que una mayor participación de Canarias en la gestión aeroportuaria permitiría “integrar mejor los objetivos de reducción de emisiones”, la gestión ambiental del entorno y la compatibilidad con la calidad de vida. Morales subrayó que las decisiones estratégicas sobre rutas, inversiones, tasas o ampliaciones aeroportuarias tienen un impacto directo sobre el modelo de desarrollo insular.

El dirigente insular recalcó que la posición canaria no plantea “una ruptura del sistema estatal”, sino que apuesta por un modelo de gobernanza compartida que reconozca las singularidades del Archipiélago y posibilite una gestión “más cercana, eficiente y alineada con los intereses regionales”. En este sentido, señaló que en islas como Gran Canaria, cuyo aeropuerto concentra uno de los mayores volúmenes de tráfico del país, la infraestructura aeroportuaria constituye un eje estructural de la economía.

Morales argumentó que la gestión aeroportuaria está estrechamente vinculada a políticas de ordenación del territorio, medio ambiente, movilidad sostenible, empleo y formación. A su juicio, la participación del Gobierno de Canarias y de los cabildos facilitaría una mayor coherencia entre las infraestructuras aeroportuarias y la planificación territorial, especialmente en islas densamente pobladas como Gran Canaria.

Ejemplos europeos

El presidente del Cabildo recordó además que existen modelos europeos donde la gestión aeroportuaria incorpora distintos niveles de gobierno sin perder la coordinación estatal, lo que, a su entender, refuerza la legitimidad de una participación canaria al menos en los órganos de decisión estratégica.

Morales situó el debate en un contexto histórico más amplio al señalar que la historia de Canarias está marcada por su relación con el mar y el aire. “La conectividad ha sido siempre un elemento central, al mismo tiempo que una oportunidad y una fuente de vulnerabilidad”, apuntó, aludiendo al peso estructural del transporte en el desarrollo del Archipiélago.

En este marco, destacó que el Puerto de La Luz y el Aeropuerto de Gran Canaria no son solo infraestructuras de tránsito, sino plataformas logísticas, tecnológicas y de servicios avanzados que refuerzan el papel estratégico de la isla.

La descarbonización del transporte

La coexistencia de un gran puerto atlántico y un aeropuerto internacional en un espacio reducido, añadió, genera sinergias estratégicas que consolidan a Gran Canaria como plataforma de servicios avanzados, aunque también plantea importantes retos de sostenibilidad, derivados de la dependencia del transporte marítimo y aéreo.

Entre esos desafíos, Morales citó la descarbonización del transporte, el uso de combustibles alternativos y la eficiencia energética. A su juicio, el reto no pasa por reducir la conectividad, sino por transformarla hacia un modelo más limpio, eficiente y diversificado.

El presidente insular insistió en la fuerte dependencia aérea de Canarias para la movilidad de residentes, el acceso a servicios esenciales, la llegada de turistas internacionales y el transporte urgente de mercancías de alto valor añadido.

Recordó además que los aeropuertos canarios están gestionados por AENA, una empresa pública de ámbito estatal con participación privada desde 2015, bajo un modelo en red que garantiza la cohesión territorial, aunque presenta limitaciones para adaptarse a realidades territoriales específicas.

Papel estratégico

En este contexto, Morales subrayó el papel estratégico del Aeropuerto de Gran Canaria, uno de los de mayor tráfico del país, como nodo logístico interinsular y puerta internacional clave para la diversificación económica.

Por ello, defendió que un aeropuerto con estas características debe contar con mayor capacidad de adaptación a las prioridades regionales, sin depender exclusivamente de criterios de rentabilidad global del sistema.

Finalmente, recordó que la gestión de los aeropuertos de interés general es una competencia estatal, lo que descarta una transferencia plena, pero abre la puerta a fórmulas de cogestión, participación en órganos de gobernanza y mayor influencia en la planificación estratégica.

“No se trata solo de intereses económicos, sino de sostenibilidad y gobernanza territorial”, concluyó Morales, al considerar que este debate se ha consolidado como uno de los grandes retos de la política de infraestructuras en Canarias.

Morales realizó estas declaraciones durante la quinta edición de Encuentros SER Canarias, celebrada en la Fundación Botín bajo el título Un modelo aéreo más resiliente. El foro reunió a especialistas y profesionales del sector para analizar los retos de la aviación y su impacto en Canarias, con la asistencia de representantes empresariales, sociales y políticos del ámbito insular y nacional.

En el encuentro participaron también el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo; la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León; el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal; así como representantes de AENA, Jet2.com y Jet2holidays y la aerolínea Binter.