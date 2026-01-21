La saturación de lluvias retrasa la plantación de las papas de verano

Los agricultores de la papa retrasan la plantación de unos 2,6 millones de kilos en este inicio de la campaña en Gran Canaria, el encontrarse con unas tierras encharcadas de agua y barro y el riesgo de que más lluvia pudra las semillas. La campaña más importante del año está pendiente del cielo, cuya recogida de casi 30 millones de kilos se verá retrasada hasta el final del verano, lo que también podría saturar entonces el mercado al concentrarse la recolección. Por contra, el sector primario podrá contar con el beneficio de contar con los estanques rebosando y la hora del agua en mínimos.

Las prolongadas y abundantes lluvias registradas este invierno desde noviembre han llenado estanques, hecho correr barrancos, han permitido recuperar los sobreexplotados acuíferos y anegado el campo. Precisamente, y aunque las precipitaciones son una ‘bendición’ para el mundo rural, también cuando llegan en esta gran cantidad durante un largo tiempo tienen sus daños colaterales. Sobre todo, cuando llueve sobre mojado, y después de dejar solo este fin de semana un total de 94 litros por metro cuadrado en municipios como Valleseco en tres días, 84 en Teror y los 77 de San Mateo, que se vienen a sumar al acumulado en los últimos dos meses.

Economía familiar

Los agricultores de la papa se han visto obligados a paralizar la plantación en esta campaña para el verano debido a que las tierras están enfangadas. Esto hace que las semillas se pudran, lo que supondría un desastre para sus ingresos, su estabilidad económica y su subsistencia.

Exposición de papas en un mercado. / Andrés Cruz

El campo está pendiente del cielo para la temporada más importante del año, que puede suponer entre el 60 y 70% de toda la producción anual. El técnico del Cabildo y agricultor, Armando Rodríguez, señala que apenas se ha plantado en estos momentos. Y lo que hay prácticamente se localiza en algunas tierras de Telde y Guía, por las condiciones particulares de su suelo que retienen menos el agua, cuando ya en estas semanas estaría buena parte de la Isla en plena faena. «Muy poco o nada se ha plantado. Es que ahora con el agua acumulada si apenas caen unos pocos litros se vuelve a anegar la tierra».

Solo se podría empezar a recoger la cosecha entre agosto y septiembre por el retraso

Los paperos están pendientes de poder sacar de las cámaras para poder plantar unos 2,6 millones de kilos, lo que permitirán recoger al final de la campaña entre 28 y 30 millones de kilos de papas. Lo habitual es que en estas semanas de enero se empiece a plantar y que la actividad se prolongue hasta marzo (según las zonas y dependiendo de las temperaturas), para recoger las cosechas a partir de mayo y hasta finales de julio, ya que en general el mato permanece en la tierra unos cuatro meses hasta su recolección. Pero, tal y como está la situación actual, solo se podría empezar a recoger la cosecha entre agosto y septiembre.

«Ahora hay que esperar que se seque el suelo para poder labrar, que ya está saturada de agua», añade.

700 hectáreas

La campaña de verano es la más importante del año, y supone entre el 60 y el 70% de total, de sus cerca de 700 hectáreas dedicadas a este cultivo.

Las sucesivas tormentas registradas tras la borrasca Claudia en noviembre han regado la isla con una abundante agua. En esta ocasión el agua no será un problema, y menos los precios, que estarán a mínimos, a la vez que hay semillas para plantar. En cambio, como contrapartida obligará a casi todos los agricultores a plantar con poco margen de tiempo, con lo cual se recogerá también casi al mismo tiempo al final del verano, y esto puede hundir el precio de venta.

Gran Canaria produce cerca de un 62% de la papa que consume

El técnico insular asegura que en esta ocasión hay muy poca papa almacenada en las cuevas, como se ha hecho en muchas ocasiones para evitar los precios bajos, ya que el mercado lo está absorbiendo todo. De ahí que quede cerca de un tercio de la papa del país recogida este invierno para su comercialización.

La papa es esencial en la gastronomía, y su cultivo también repercute en las cocinas de las islas, tanto particulares como a la hora de ir a comer a los restaurantes. En Gran Canaria se produce cerca de un 62% de la papa que consume, siendo importada el resto de productores como el Reino Unido. Y tienen tres ventajas fundamentales frente a la importada, como es la calidad de los suelos volcánicos y de sus aguas, y la cantidad de horas de sol, que permite su cultivo casi todo el año.