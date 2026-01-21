Estos son los planes que no te puedes perder este fin de semana en Gran Canaria

No hace falta rebuscar mucho para descubrir que en Gran Canaria el fin de semana viene cargado de ambiente, color y ritmo. Pero si alguien sabe cómo exprimir cada plan al máximo es Tania Pyetku (@taniapyetku), creadora de contenidos, que no duda en compartir sus recomendaciones.

Desde el esperado arranque del Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria hasta las verbenas de Tamaraceite, pasando por las tradiciones de Ingenio o la música en directo de Agüimes, la isla se prepara para un fin de semana intenso, donde las excusas para quedarse en casa desaparecen por completo.

La capital da el primer paso con varios actos emblemáticos. El viernes, a las 19:30 horas, partirá desde Juan Rejón el desfile anunciador, seguido a las 21:00 horas por el pregón oficial del carnaval. Es el punto de partida de unas semanas de celebración que, este año, llegan marcadas por la ilusión de recuperar el ambiente de calle desde el primer minuto.

El sábado por la mañana tendrá lugar el festival coreográfico, una cita que reúne a escuelas y academias de baile a las 10:00 horas. Ya por la tarde, a las19:30 horas, será el turno del concurso de murgas infantiles. El domingo cerrará la programación con la gala del trono infantil, prevista a las 19:00 horas..

Tamaraceite se llena de música, color y sabor

En Tamaraceite se respira ambiente de fiesta desde el viernes. La jornada comenzará con la gala infantil a las 17:30 horas y continuará a las nueve con la gala de transformismo TamaTranF. La noche terminará con una verbena protagonizada por D’Music.

El sábado arranca con mercadillo y música. A las 12:00 actuará el grupo 5Cobertura. Por la tarde, a las cinco, tendrá lugar un pasacalle con papahuevos y a las diez de la noche subirá al escenario Ritmo Bakano. A las doce y media volverá la verbena, esta vez con Armonía Show.

El domingo se celebra la elección de mascota a las 14:00 de la tarde, seguida de una demostración de gymkana en la plaza. El día concluirá con una verbena a cargo de Leyenda Joven y un reparto de paella solidaria.

Ingenio combina tradición y juventud en su programación

La plaza de la Candelaria será el epicentro del fin de semana en Ingenio. El viernes por la noche, desde las 22:00 hasta las 02:00 horas de la madrugada, se celebrará una noche joven con los DJ Toni Bob y Abián Reyes.

El sábado, la tradicional romería partirá desde la calle Tazarte a las18:00 horas y desembocará en la plaza, donde se celebrará un baile de taifa. A las once de la noche tendrá lugar una verbena con Paco Guedes y Leyenda Joven.

El domingo por la mañana, la plaza acogerá animación infantil, hinchables y talleres para toda la familia, de 11:00 a 14:00 horas.

Agüimes apuesta por la música en directo

El sábado por la noche, Agüimes acoge una verbena gratuita en la trasera del Teatro Auditorio. Actuarán Pedro Afonso, el grupo Siroko, DJ José Milán y DJ Yeray Peñate. Una propuesta abierta para quienes busquen un ambiente festivo sin desplazamientos largos ni grandes aglomeraciones con entrada gratuita.