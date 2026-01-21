Vecindario acoge el primer torneo nacional de la Isla para personas con discapacidad

Gran Canaria será, por primera vez, sede del Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre para deportistas con discapacidad intelectual, un torneo que se celebrará entre los días 22 y 24 de mayo . La cita, impulsada por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Feddi), se celebrará en el Estadio Municipal de Vecindario, en Los Llanos, y convertirá a Santa Lucía de Tirajana en el epicentro nacional del atletismo inclusivo.

El torneo, que presenta el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, y los ediles de Deportes y Turismo, Julio Ojeda y Verónica Suárez, en la sección especializada sobre Deportes, dentro de la Feria Internacional de Turismo, Fitur Sport, traerá al municipio entre 40 y 50 clubes de toda España, con una cifra aproximada de 250 a 300 deportistas.

A ellos se suman entre 50 y 70 técnicos y cerca de 200 familiares y acompañantes, lo que eleva a entre 400 y 580 las personas vinculadas directamente a este campeonato nacional. Este volumen de visitantes supondrá un notable impacto económico para el municipio en concepto de alojamientos, manutención y servicios.

La organización contempla la llegada de las delegaciones desde el viernes, día 22, y tres jornadas completas de competición en sesiones de mañana y tarde.

El campeonato, de carácter individual y por clubes, forma parte del calendario oficial de Feddi, y será clave para la configuración del equipo nacional que representará a España en los European Games Virtus, un evento para atletas de élite con discapacidad intelectual, autismo y síndrome de Down, que se disputarán en Polonia del 3 al 12 de julio.

Municipio inclusivo

La celebración del Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre para deportistas con discapacidad representa una importante oportunidad para el municipio y para Gran Canaria, tanto a nivel deportivo como social y promocional, reforzando su posicionamiento como referentes en la organización de competiciones de alto nivel dentro del deporte adaptado y contribuyendo a la imagen de territorios comprometidos con la inclusión y la igualdad de oportunidades, implicando a administraciones públicas, federaciones, clubes deportivos y empresas privadas. Junto a la competición, se prevé la puesta en marcha de acciones de difusión y promoción a través de redes sociales, medios de comunicación y posibles retransmisiones en directo, siguiendo la línea de otros grandes eventos organizados por Feddi en los últimos años.

Francisco García explicó el objetivo de estar presente en Fitur «es promocionar nuestro municipio como un destino de turismo activo, que está comprometido con la sostenibilidad, con una costa que ofrece muchas posibilidades para deportes náuticos y eventos internacionales ya consolidados como el Campeonato Mundial de Windsurf de Pozo Izquierdo».

Julio Ojeda, por su parte, matizó que tienen «muchas expectativas en nuestra participación para consolidar Santa Lucía de Tirajana como un referente deportivo, y añadió que también quieren generar nuevas expectativas económicas con un calendario deportivo ambicioso y diverso.

La concejala de Turismo adelantó que desarrollan en la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en Madrid, una agenda «repleta de encuentros y reuniones con empresas del sector turístico, para buscar referencias y proyectos que hagan del Santa Lucía un lugar aún más atractivo para los visitantes».