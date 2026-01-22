Arranca la XI Edición de la Fiesta del Motor DISA Copi Sport

Estamos terminando los últimos preparativos para comenzar La XI edición de la Fiesta del Motor DISA Copi Sport, el único evento de estas características que se celebra en el mundo dedicado al aficionado del motor. Como es tradición, la competición tiene lugar este fin de semana, el sábado y domingo, 24 y 25 de enero, en el Gran Karting Club de Bahía Feliz de Gran Canaria.

Con un récord de participación, esta edición ha contado con 1.169 socios de Tu Club DISA para formar parte del Programa de Pilotos y poder clasificarse para tener la oportunidad de competir por pilotar durante este 2026 el Ford Fiesta Rally 4 del equipo DISA Copi Sport, mediante un proceso de clasificación que culmina con la Fiesta del Motor.

18 aspirantes a piloto participarán en la fase final del Programa de Pilotos Tu Club DISA Copi Sport, un proyecto único que permite al aficionado al motor acceder al volante de un vehículo de competición gracias a los puntos obtenidos con la tarjeta Tu Club DISA.

Durante la jornada del sábado, los semifinalistas afrontarán diversas pruebas teóricas y prácticas —test de conocimientos, ejercicios de comunicación, entrevistas personales y exámenes de mecánica y conducción— que culminarán a última hora del día con el anuncio de los cinco finalistas.

Ya el domingo 25, los candidatos seleccionados se enfrentarán a la gran final, que incluirá toma de notas, interpretación de tramos, prácticas de pilotaje y pruebas de conducción.

Finalmente, a las 13.00 horas se conocerá el nombre del nuevo piloto que competirá esta temporada al volante Ford Fiesta Rally 4, recogiendo el testigo de Óscar Dóniz, ganador de la anterior edición.

Seminario Mujer y Motor

El evento acoge además el Seminario Mujer y Motor, una iniciativa de Copi Sport que apuesta por la incorporación de la mujer en todas las áreas del automovilismo deportivo. Contará con formaciones dirigidas a pilotas, copilotas y mecánicas. Este acto cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de La Laguna.

Como cierre de la competición, se celebrará un cóctel con finalistas, participantes e invitados.

Experiencia ‘Tu Club DISA’

Como broche final a esta XI Fiesta del Motor DISA Copi Sport, la organización ha preparado para patrocinadores, invitados y colaboradores una experiencia exclusiva que permitirá vivir la emoción del automovilismo desde dentro. Se trata de la Experiencia “Tu Club DISA”, que se desarrollará en el Toyota GR Yaris Rally2.

La jornada incluirá dos sesiones especiales de copilotaje en el Circuito 3:

A las 13:30 horas, los cinco finalistas podrán disfrutar de una pasada de alto rendimiento junto a los pilotos del equipo.

A las 14:00 horas, será el turno de los gestores, patrocinadores e invitados, quienes tendrán la oportunidad de sentir de primera mano las prestaciones del coche y el trabajo dentro del habitáculo.

Una experiencia única que clausura un fin de semana dedicado al talento, la formación y la pasión por el motor.