Así fue la colisión que paralizó el tráfico en Arucas a primera hora
El accidente, ocurrido a las 08:45 horas, movilizó a los servicios de emergencia en plena hora punta en dirección sur
Una colisión lateral entre dos vehículos ha tenido lugar esta mañana, a las 08:45 horas, en la salida de Arucas hacia la autovía GC-2, en sentido sur.
Según fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Gran Canaria.
Por el momento, se desconoce si hay heridos y las causas del accidente aún no han sido confirmadas. El incidente ha generado retenciones en la vía, coincidiendo con el inicio de la hora punta para los desplazamientos hacia la capital
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
- Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
- Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
- El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
- Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
- Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
- Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas