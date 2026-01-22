Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue la colisión que paralizó el tráfico en Arucas a primera hora

El accidente, ocurrido a las 08:45 horas, movilizó a los servicios de emergencia en plena hora punta en dirección sur

Colisión en la GC2

Colisión en la GC2 / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Una colisión lateral entre dos vehículos ha tenido lugar esta mañana, a las 08:45 horas, en la salida de Arucas hacia la autovía GC-2, en sentido sur.

Según fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Gran Canaria.

Por el momento, se desconoce si hay heridos y las causas del accidente aún no han sido confirmadas. El incidente ha generado retenciones en la vía, coincidiendo con el inicio de la hora punta para los desplazamientos hacia la capital

