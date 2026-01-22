Así fue la colisión que paralizó el tráfico en Arucas a primera hora

Una colisión lateral entre dos vehículos ha tenido lugar esta mañana, a las 08:45 horas, en la salida de Arucas hacia la autovía GC-2, en sentido sur.

Según fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Gran Canaria.

Por el momento, se desconoce si hay heridos y las causas del accidente aún no han sido confirmadas. El incidente ha generado retenciones en la vía, coincidiendo con el inicio de la hora punta para los desplazamientos hacia la capital