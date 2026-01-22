El concejal de Agüimes Francisco Trujillo anuncia su salida de la política para volver a la empresa privada

El concejal del grupo de gobierno de Roque Aguayro-Primero Canarias, Francisco Trujillo, comunicó su dimisión tras nueve años en la política municipal. La renuncia se hará efectiva en el primer pleno ordinario del año, que se celebrará este lunes.

La renuncia de Trujillo, que ocupaba las áreas de Vivienda, Transición Ecológica y Sector Primario del Ayuntamiento de Agüimes, da paso al siguiente de la lista del partido, Juan Francisco Acosta, actualmente contratado como personal de confianza en el Ayuntamiento de Agüimes y que también ostenta el cargo de presidente de la Asociación La Salle de Agüimes.

Trujillo, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, dejará su acta como concejal para iniciar una nueva etapa profesional en la empresa privada, «una decisión meditada y motivada principalmente por la oportunidad de crecimiento laboral y personal» que se le presenta. Tras nueve años vinculado al Ayuntamiento de Agüimes, primero como coordinador de obras desde 2016 y posteriormente como concejal, Trujillo afirmó que «la política es una etapa de paso» y que ha llegado el momento de volver a su profesión.

«El motivo principal son nuevos retos profesionales. Me ha salido una oportunidad en una empresa privada de la construcción, con posibilidades reales de promoción. Es una ocasión que difícilmente volverá a repetirse», explicó. Trujillo recordó que su llegada a la política fue casi circunstancial. «Entré para echar una mano, primero en 2019 y después en 2023, pero siempre tuve claro que no iba a estar en la política durante 20 años».

Sobre el equipo de gobierno, afirmó marcharse tranquilo y agradecido. La decisión fue comunicada con tiempo al alcalde y al resto de compañeros, quienes la entendieron desde el primer momento. «Me dijeron que les daba pena que me fuera, pero que se alegraban porque es una oportunidad que me gusta, que mejora mis condiciones y que también es buena para mi familia», subrayó.

El edil informó que su salida se producirá tras el pleno del próximo día 26 de enero, que será su último acto institucional. Al día siguiente, el 27 de enero, se incorporará a su nuevo puesto en la empresa privada. «Salgo del pleno por la noche y entro a trabajar a las ocho de la mañana. Así de claro», afirmó.