Denuncian la celebración de pruebas deportivas en el espacio protegido de Riquiánez de Arucas

Los colectivos Tamaranae Activistas, La Vinca y Turcón–Ecologistas en Acción denuncian en la Agencia de Protección del Medio Natural de Canarias la celebración de los eventos deportivos Bestial Race XXL y Gran Canaria O-Meeting dentro del Espacio Natural Protegido Lomo Riquiánez de Arucas, declarado de Interés Científico, "sin que conste autorización ambiental para su realización y medidas de protección". Las pruebas se celebraron los días 6 y 27 de diciembre de 2025, congregando a cerca de 1.600 participantes en el primer caso, y alrededor de 300 corredores en el segundo, y los ambientalistas solicitan sanciones para los organizadores por vulnerar la legislación vigente y medidas que compensen el daño ocasionado.

El Consejo de Gobierno de Canarias declaró en marzo del año pasado Sitio de Interés Científico Lomo Riquiánez, incorporándolo a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Y entre sus valores ambientales se recoge que contiene formaciones naturales y especies endémicas de ambientes termófilos, como palmerales, acebuchales y granadillares y, especialmente, las comunidades arbustivas de brezales en regeneración que progresan en las laderas intermedias y partes cimeras del Lomo. Además, destaca la presencia de aguilillas, cernícalos, búho chico o gorrión moruno, asociada a la zona de taludes, y de chorlitejo común, la gallineta común, focha común o garza real, en aquellos espacios con disponibilidad regular de agua.

Una charca en Lomo Riquiánez, en Arucas, que reúne numerosas especies de interés. / LP / DLP

Los grupos ecologistas señalan el daño que causa estas pruebas deportivas a este espacio. En el caso de la carrera de orientación, los ambientalistas denuncian las balizas fueron situadas fuera de los senderos, obligando a los participantes a desplazarse campo a través, atravesando zonas de vegetación natural y estanques de barro, utilizados como refugio por la avifauna protegida. Según datos de la plataforma científica eBird, en la zona se han registrado más de 64 especies de aves, lo que evidencia su alta sensibilidad ecológica.

Fuera de los senderos

Respecto a la Bestial Race XXL, los colectivos denuncian que se utilizaron senderos no oficiales y de reciente apertura, agravando los problemas erosivos que ya padece el espacio por el uso deportivo descontrolado. Además, se instalaron obstáculos y equipos de sonido a elevado volumen en las inmediaciones de zonas de concentración del alcaraván común (Burhinus oedicnemus), especie catalogada como amenazada, lo que supone una perturbación directa de la fauna silvestre.

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria se ha confirmado por escrito, según Tamaranae, La Vinca y Turcón que la Bestial Race XXL 2025, "no cuenta con expediente de autorización ambiental alguno”, presumiéndose que la carrera de orientación tampoco disponía de los permisos exigidos por la normativa.

"No se constató la presencia de agentes de Medio Ambiente"

Los denunciantes señalan que durante las pruebas deportivas "no se constató la presencia de agentes de Medio Ambiente, ni de vigilancia ambiental, pese a tratarse de actividades multitudinarias en un Espacio Natural Protegido", lo que "pone de relieve una grave falta de control administrativo".

Noticias relacionadas

La denuncia solicita la apertura de actuaciones de inspección, la incoación de procedimientos sancionadores, la adopción de medidas de compensación ambiental y la depuración de responsabilidades, por posibles infracciones de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.