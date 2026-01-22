Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasUD Las PalmasCascada La PalmaTranvía TenerifeVivienda RehoyasPapa León XIV
instagramlinkedin

Arucas

Denuncian la celebración de pruebas deportivas en el espacio protegido de Riquiánez de Arucas

Tamaranae Activistas, La Vinca y Turcón–Ecologistas en Acción llevan a la Agencia de Protección del Medio Natural de Canarias la organización de la Bestial Race XXL y Gran Canaria O-Meeting

Vista de la flora de Lomo Riquiánez, en Arucas, con la península de La Isleta al fondo.

Vista de la flora de Lomo Riquiánez, en Arucas, con la península de La Isleta al fondo. / LP / DLP

Javier Bolaños

Javier Bolaños

Las Palmas de Gran Canaria

Los colectivos Tamaranae Activistas, La Vinca y Turcón–Ecologistas en Acción denuncian en la Agencia de Protección del Medio Natural de Canarias la celebración de los eventos deportivos Bestial Race XXL y Gran Canaria O-Meeting dentro del Espacio Natural Protegido Lomo Riquiánez de Arucas, declarado de Interés Científico, "sin que conste autorización ambiental para su realización y medidas de protección". Las pruebas se celebraron los días 6 y 27 de diciembre de 2025, congregando a cerca de 1.600 participantes en el primer caso, y alrededor de 300 corredores en el segundo, y los ambientalistas solicitan sanciones para los organizadores por vulnerar la legislación vigente y medidas que compensen el daño ocasionado.

El Consejo de Gobierno de Canarias declaró en marzo del año pasado Sitio de Interés Científico Lomo Riquiánez, incorporándolo a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Y entre sus valores ambientales se recoge que contiene formaciones naturales y especies endémicas de ambientes termófilos, como palmerales, acebuchales y granadillares y, especialmente, las comunidades arbustivas de brezales en regeneración que progresan en las laderas intermedias y partes cimeras del Lomo. Además, destaca la presencia de aguilillas, cernícalos, búho chico o gorrión moruno, asociada a la zona de taludes, y de chorlitejo común, la gallineta común, focha común o garza real, en aquellos espacios con disponibilidad regular de agua.

Una charca en Lomo Riquiánez, en Arucas, que reúne numerosas especies de interés.

Una charca en Lomo Riquiánez, en Arucas, que reúne numerosas especies de interés. / LP / DLP

Los grupos ecologistas señalan el daño que causa estas pruebas deportivas a este espacio. En el caso de la carrera de orientación, los ambientalistas denuncian las balizas fueron situadas fuera de los senderos, obligando a los participantes a desplazarse campo a través, atravesando zonas de vegetación natural y estanques de barro, utilizados como refugio por la avifauna protegida. Según datos de la plataforma científica eBird, en la zona se han registrado más de 64 especies de aves, lo que evidencia su alta sensibilidad ecológica.

Fuera de los senderos

Respecto a la Bestial Race XXL, los colectivos denuncian que se utilizaron senderos no oficiales y de reciente apertura, agravando los problemas erosivos que ya padece el espacio por el uso deportivo descontrolado. Además, se instalaron obstáculos y equipos de sonido a elevado volumen en las inmediaciones de zonas de concentración del alcaraván común (Burhinus oedicnemus), especie catalogada como amenazada, lo que supone una perturbación directa de la fauna silvestre.

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria se ha confirmado por escrito, según Tamaranae, La Vinca y Turcón que la Bestial Race XXL 2025, "no cuenta con expediente de autorización ambiental alguno”, presumiéndose que la carrera de orientación tampoco disponía de los permisos exigidos por la normativa.

"No se constató la presencia de agentes de Medio Ambiente"

Los denunciantes señalan que durante las pruebas deportivas "no se constató la presencia de agentes de Medio Ambiente, ni de vigilancia ambiental, pese a tratarse de actividades multitudinarias en un Espacio Natural Protegido", lo que "pone de relieve una grave falta de control administrativo".

Noticias relacionadas

La denuncia solicita la apertura de actuaciones de inspección, la incoación de procedimientos sancionadores, la adopción de medidas de compensación ambiental y la depuración de responsabilidades, por posibles infracciones de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
  2. La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
  3. Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
  4. Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
  5. El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
  6. Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
  7. Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
  8. Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas

Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra

Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra

Gran Canaria recibe la primera guagua 100% eléctrica para transporte interurbano

Gran Canaria recibe la primera guagua 100% eléctrica para transporte interurbano

"Subir el agua a Santa Lucía impulsaría a muchos pequeños cultivos de la zona"

"Subir el agua a Santa Lucía impulsaría a muchos pequeños cultivos de la zona"

Guía reforma el plan general en el ingenio azucarero de Soleto

Guía reforma el plan general en el ingenio azucarero de Soleto

Denuncian la celebración de pruebas deportivas en el espacio protegido de Riquiánez de Arucas

Denuncian la celebración de pruebas deportivas en el espacio protegido de Riquiánez de Arucas

La Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de drogas, amenazas y coacciones en Telde

La Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de drogas, amenazas y coacciones en Telde

La Guardia Civil pone fin a una serie de robos en comercios de Santa María de Guía tras la detención de un vecino

La Guardia Civil pone fin a una serie de robos en comercios de Santa María de Guía tras la detención de un vecino

El céntimo verde por cada litro de gasolina entra en vigor en Gran Canaria

El céntimo verde por cada litro de gasolina entra en vigor en Gran Canaria
Tracking Pixel Contents