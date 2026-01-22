Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra

La Asociación Cultural y Ecologista Altahay inicia un frente común de la mano de La Vinca Ecologistas en Acción, Turcón y Ben Magec para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar, ante la expansión de las canteras a cielo abierto de piedra y la propagación de las culebras en este espacio de máxima protección. El lugar, además de concentrar especies endémicas en peligro de extinción, fue una montaña venerada por la población aborigen en la antigua Agáldar.

El Monumento Natural de Amagro ocupa 407,7 hectáreas de un pequeño macizo montañoso de 500 metros de altitud, sobre la Vega de Gáldar. Se trata de una estructura de gran valor geológico y geomorfológico, además de paisajístico y cultural, que reúne estructuras relacionadas con yacimientos arqueológicos. En 1987 recibió la declaración de Espacio Natural de Canarias, como paraje natural de interés nacional, siendo reclasificado en 1994 dentro de los Espacios Naturales de Canarias como monumento natural.

Cantera de piedra en Amagro, en Gáldar. / LP / DLP

A pesar de su interés medioambiental, los ecologistas de la comarca denuncian su galopante estado de degradación. Por este motivo, Altahay ha emprendido junto a otros colectivos insulares una campaña de movilización en defensa de la Montaña Sagrada de la antigua Agáldar. Lo hacen, por un lado, ante las Administraciones, en busca del cese de las extracciones de piedra de fonolita que se ha prolongado durante casi medio siglo, ahora en manos de las empresas FSM y Conasfal, para su posterior recuperación medioambiental. En este ámbito, están tratando también de desentrañar si cuentan con todos los permisos oportunos para continuar con su actividad, ante el oscurantismo que dicen encontrarse.

Ayuntamiento

El grupo recuerda que una de las empresas está en plena actividad dentro del paraje natural que debería ser 'mimado' como el Roque Nublo por sus riquezas, pese a lo cual Conasfal acaba de comprar terrenos para prolongar el negocio al propio ayuntamiento de Gáldar, al que responsabiliza de taparse los ojos. Mientras, FSM está ahora en el linde pero con disponibilidad de suelo para adentrarse en terrenos de máxima protección.

"Durante años, cientos de camiones cargados con la roca fonolita arrebataba a base de tractores y dinamita los múltiples valores de esta joya de la diversidad", señala, recordando que se trata de minas a cielo abierto y que incluso la antigua Charca de San Francisco en la que se bañaban antaño los niños ha desaparecido.

Por otro lado, su plan se dirige a dar a conocer la riqueza medioambiental de esta 'montaña sagrada'. "Las próximas generaciones no van a poder disfrutar de este espacio natural", señala su directiva, quienes reconocen las trabas que encuentran en las Administraciones responsables para acceder a la documentación de estas actividades industriales.

Altahay señala que la sociedad grancanaria desconoce las graves afeccciones que sufre este paraje natural, ya que está oculto a la vista de los ciudadanos. Eso sí, sufre las consecuencias de las explosiones que se dejan sentir en su entorno, y la contaminación ambiental que supone la nube de polvo sobre las minas.

Pedagogía en institutos

El colectivo organizó una charla en la Casa Verde de Firgas la semana pasada, que ha venido acompañada de una exposición divulgativa itinerante, que lleva por título 'Amagro: Montaña Sagrada y joya de la diversidad' que se presentará ahora a los institutos de Gran Canaria y en las asociaciones para dar a conocer de manera pedagógica la relevancia de este conjunto natural enclavado en Gáldar y muy cerca de Agaete.

Siempreviva azul que se encuentra en la reserva de Amagro, en Gáldar. / LP / DLP

El proyecto pretende llevar a cabo también acciones de difusión como la celebración de charlas y rutas guiadas, para tratar de proteger el enclave de sus principales amenazas.

Además del peligro de la extracción intensiva de áridos durante casi medio siglo, existen otros como la propagación de las culebras californianas. En este sentido, señalan que han ido devorando especies autóctonas a tal velocidad, que ya se han acercado cada vez más zonas urbanas, como la zona industrial, en busca de alimentación.

Lagarto gigante

Amagro reúne una amplia biodiversidad, en cuyo hábitat se encuentran especies endémicas únicas en la flora insular, como la Limonium sventenii (siempreviva azul de Amagro), la colderrisco de Tamadaba y la magarza de lid. Y fauna como el alcaraván, el lagarto gigante de Gran Canaria y el caracol pintado de Gran Canaria.

Cuenta con un rico patrimonio paisajístico, ya que el macizo alberga estructuras geomorfológicas representativas de la geología insular. En materia arqueológica, se trata de una montaña venerada por los antiguos canarios, como espacio sagrado donde se llevaban a cabo práctica rituales ancestrales, y el conjunto arqueológico Cumbres de Amagro incluye yacimientos formados por muros, goros, refugios y majanos. Y en materia etnográfica, hay muchos vestigios de la actividad agrícola y pastoril, como hornos, elementos hidráulico, eras y terrazas, destaca Altahay.