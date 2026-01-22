Gran Canaria se posiciona en FITUR como capital de la música este otoño con WOMEX y SONORA

La Feria Internacional de Turismo (FITUR) ha sido el escenario elegido para la presentación de dos de los eventos culturales más relevantes que acogerá Gran Canaria en el otoño de 2026: WOMEX (Worldwide Music Expo), el mayor encuentro profesional de música del mundo, y el Festival Sonora, dos citas de alcance llamadas a situar a la isla y a Las Palmas de Gran Canaria en el epicentro de la creación musical, la multiculturalidad y el turismo cultural.

El acto ha contado con la participación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero insular de Turismo, Carlos Álamo; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; así como los productores Antón Martínez, Santi Gutiérrez y Juan Salán, coproductores de WOMEX Gran Canaria 2026.

Durante la presentación se destacó el impacto cultural, económico y promocional que supondrá la celebración de ambos eventos, que convertirán a Gran Canaria en capital internacional de la música durante el mes de octubre de 2026, reforzando el posicionamiento del archipiélago como destino turístico vinculado a la cultura, la creatividad y la diversidad.

Las Palmas de Gran Canaria se consolida como gran escenario musical del otoño, con una programación que se extenderá desde la Plaza de Santa Ana hasta la Playa de Las Canteras, y que integra espacios patrimoniales y urbanos en una propuesta cultural abierta a la ciudadanía junto a los profesionales del sector musical internacional.

WOMEX, resaltó la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, llega en un momento en el que “aspiramos a ser Capital Europea de la Cultura 2031” y “consolidará a la ciudad como referente internacional, conectando la ciudad con otros muchos lugares del mundo y generando un gran impacto cultural”.

La celebración de WOMEX y Sonora permitirá, además, “impulsar la proyección internacional del talento canario, facilitando el contacto directo de artistas y profesionales del archipiélago con programadores, festivales, sellos y agentes culturales de todo el mundo”, señaló Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. En este contexto, Canarias “se presenta como plataforma estratégica de la multiculturalidad, puente entre continentes y referente de convivencia cultural”, destacó.

La iniciativa subraya la estrecha alianza entre cultura y turismo como ejes de desarrollo, diversificación económica y proyección exterior, y refuerza la imagen de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria y de Canarias como destinos de grandes eventos culturales con identidad propia y vocación global.

Con la celebración de WOMEX y Sonora, en el otoño de 2026 “se incorporan estos elementos a la agenda internacional de grandes encuentros musicales, lo que sitúa a Gran Canaria y a Las Palmas de Gran Canaria como sedes de referencia para la industria cultural, con una programación para todo tipo de público”, consideró Santi Gutiérrez, coproductor de WOMEX GC.

WOMEX GC 2026

La celebración de WOMEX GC 2026 en Las Palmas de Gran Canaria conecta Canarias con los circuitos globales de la música, generando impacto económico directo e indirecto, y potenciando el sector creativo como motor de desarrollo. Se estima que la isla y la capital grancanaria ingresará más de 2,5 millones de euros y se crearán unos 450 empleos en torno a esta feria en la que el 80% de los gastos de producción revertirán directamente en empresas insulares.

La edición de WOMEX GC 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, al igual que ocurrió con la anterior de 2018, será la más alejada del continente europeo, cuya ubicación geográfica supone un notable atractivo de cara a la llegada de profesionales de todo el mundo. En este sentido, cabe señalar que la edición de este 2025 se celebra en octubre próximo en Tampere, Finlandia. A lo largo de sus treinta ediciones, WOMEX ha tenido como sede las ciudades de Berlín, Bruselas, Estocolmo, Rotterdam, Budapest, Sevilla o Santiago de Compostela o Tampere, Finlandia, entre otros destinos.

Esta edición de WOMEX GC 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará en el Auditorio Alfredo Kraus, la Plaza de la Música y la zona de Las Canteras, permitirá a la industria cultural conectar cara a cara con los principales circuitos de programación, festivales y agentes de la música mundial.

Las previsiones que maneja la organización de cara a octubre de 2026 es que se trasladen a Las Palmas de Gran Canaria unos 2.300 delegados profesionales de un centenar de países; unos 250 stands en la feria con la presencia de más de 400 empresas expositoras; más de 300 artistas de 50 países; y unos 250 periodistas y medios especializados.

La organización avanzó que WOMEX GC 2026 en Las Palmas de Gran Canaria se celebrará entre el 22 y 26 de octubre del próximo año, con una feria profesional, que se inaugura el 22 de octubre en la jornada de apertura del evento, y una programación de 60 conciertos en cinco escenarios. Buena parte de los casi 60 conciertos que se realizarán en el transcurso de los cinco días de WOMEX serán abiertos al público general y serán identificados como WOMEX Festival.

FESTIVAL SONORA

Sonora es un evento cultural con diversas paradas repartidas a lo largo del año, que incluye el concurso de bandas y artistas más participado de Canarias, con una final en directo que tiene lugar el 17 y del 18 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, y el Festival Sonora, que se celebra el 16, 17 y 18 de octubre.

El Festival Sonora se celebra en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria, la Plaza de Santa Ana, situada en el pleno casco histórico de la ciudad, que volverá a convertirse en punto de encuentro para la música en directo y la creación contemporánea.

La alcaldesa señaló que “este certamen, el más prestigioso y longevo de Canarias, cumple 19 años ampliando premios y Pasaportes Sonora y avanzando en su internacionalización, ahora en colaboración con Womex 2026”, y destacó que “ha sido y sigue siendo la principal plataforma de lanzamiento para numerosos artistas canarios, acogiendo estilos y públicos diversos”.

Concebido como un espacio de convergencia de la música que se hace en Canarias, Sonora reúne a una cuidada selección de propuestas artísticas que representan la diversidad de estilos, lenguajes y escenas musicales del panorama actual canario, acompañado de propuestas nacionales e internacionales, con una programación pensada para un público amplio y variado, de todos los estilos y para todas las edades.

La celebración del festival en el corazón histórico de la ciudad subraya su carácter abierto y urbano, que integra la música en el espacio público y convierte a Sonora en uno de los escenarios clave del otoño cultural en Canarias.