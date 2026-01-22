Gran Canaria recibe la primera guagua 100% eléctrica para transporte interurbano

La compañía de transporte interurbano de Gran Canaria Global estrenará en breve la primera guagua 100% eléctrica en el transporte interurbano de la isla, un hito en la historia de la compañía y en su compromiso con el uso responsable de los recursos energéticos.

La sede de Scania en Madrid acogió este jueves una demostración del funcionamiento de la unidad (Scania BEV LE 4x2 LI; Castrosua 75CS) de 12 metros y 65 plazas (41 plazas sentadas + 24 de pie), que tendrá un papel esencial en la reducción de los costos operativos asociados al consumo de combustibles fósiles, así como en la eliminación del impacto ambiental.

Esta nueva unidad se suma a la flota de Global, que ya cuenta con diez guaguas híbridas y una unidad propulsada por hidrógeno (esta última desarrollada en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias). La incorporación de este vehículo tiene un valor especialmente relevante, porque permitirá evaluar en condiciones reales el comportamiento de la tecnología eléctrica en líneas interurbanas.

Los datos que se obtengan de la experiencia de esta primera unidad serán fundamentales para orientar futuras decisiones en materia de movilidad sostenible, pues servirán para determinar qué tecnologías son más adecuadas para cada tipo de línea, cómo planificar la renovación progresiva de la flota y qué inversiones serán necesarias para seguir avanzando hacia un sistema de transporte público más moderno, eficiente y alineado con los objetivos de la isla.

El presidente de Global, Manuel Suárez, sostuvo que este tipo de vehículo “ofrece ventajas tanto económicas como ambientales, al disminuir las emisiones de CO₂, optimizar los costos de mantenimiento y aprovechar las innovaciones tecnológicas en movilidad interurbana. Con ello, la compañía fortalece su competitividad y amplía su capacidad para ofrecer un servicio más eficiente y moderno”.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, enfatizó que la adquisición de esta unidad es “un salto extraordinario en la movilidad eléctrica en la isla que nos permitirá avanzar en la movilidad sostenible de la isla y en las alternativas para la penetración de las energías renovables en Canarias, en consonancia con la estrategia de Ecoisla del Cabildo de Gran Canaria”.

Noticias relacionadas

También asistió a la presentación el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible de la Corporación insular, Teodoro Sosa, que destacó que se trata de la primera unidad de transporte de este tipo 100% eléctrico que conectará municipios en Canarias. “Siempre al lado de la sostenibilidad, creemos que el futuro del transporte en nuestra tierra pasa por las guaguas híbridas y las eléctricas. Supone un paso más hacia la descarbonización, en este caso mediante la introducción progresiva de tecnologías limpias en la red insular de transporte regular de viajeros”, explicó.