Gran Canaria será sede de la elección de Miss World Spain 2026

La gala final de Miss Mundo España 2026 llega a San Bartolomé de Tirajana, un evento clave del calendario de concursos de belleza.

La isla de Gran Canaria y la localidad de San Bartolomé de Tirajana acogerán la gala de Miss Mundo España 2026, clasificatoria para el certamen internacional Miss Mundo 2026. Con el apoyo de Grupotel Hotels & Resorts y la prestigiosa Sala Garbo’s, las aspirantes más destacadas del país se reunirán del 14 al 19 de abril para competir en el evento nacional de Nuestra Belleza España.

La noticia se ha hecho pública esta mañana en el stand de Canarias en FITUR, de la mano de Yilenia Vega, concejala de Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; Cres del Olmo, presidente de la organización Nuestra Belleza España; y Ana Pilar Suárez, responsable del comité organizador en Gran Canaria.

La final tendrá lugar el sábado 18 de abril en la sala Garbo’s y servirá de escenario para la entrega de la corona por parte de la tinerfeña Corina Mrazek, que la acredita como la mujer más bella del país.

Entre las pruebas que deberán realizar las candidatas se encuentran la prueba deportiva, la de talento, la de top model, la multimedia, la de proyecto social y la de trajes típicos, entre otras.

La gala será dirigida por Cres del Olmo y su organización, Nuestra Belleza España, quien es director nacional de la marca Miss Mundo en nuestro país desde 2017. Tal y como indica su lema, «Belleza con un propósito», en el concurso de Miss Mundo no solo se valora la belleza, sino un conjunto de cualidades y valores, entre los que destaca el compromiso con una causa social que cada candidata debe apoyar en su provincia. Esta labor justifica su año de reinado y la plataforma que le otorga una marca como Miss Mundo. Cabe resaltar que, a nivel nacional, no hay desfile en traje de baño, al igual que tampoco lo hay en el certamen internacional desde hace muchos años.

El concurso de Miss Mundo es el más antiguo del planeta entre los certámenes que siguen vigentes y cuenta con más de setenta años de historia. Entre las españolas más destacadas se encuentran Carmen Cervera (baronesa Thyssen y dama de honor en 1961), Bárbara Rey (semifinalista en Miss Mundo 1971), Lorena Bernal (finalista en 1999), Carla Barber (finalista en 2011), la catalana Mireia Lalaguna, primera y única española en ganar Miss Mundo para nuestro país, y Paula Pérez (finalista en 2023), entre otras.

