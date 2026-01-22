La Guardia Civil pone fin a una serie de robos en comercios de Santa María de Guía tras la detención de un vecino

La Guardia Civil ha logrado esclarecer una sucesión de robos y hurtos que durante semanas generó inquietud entre vecinos y comerciantes de Santa María de Guía, en el norte de Gran Canaria. La operación, desarrollada por el Puesto Principal del municipio en colaboración con la Policía Local, se ha saldado con la detención de un vecino de la localidad como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio cometidos entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, el detenido ha ingresado en prisión provisional, lo que ha permitido poner fin a una situación que estaba afectando de forma directa a la seguridad y a la actividad comercial del municipio.

Una investigación iniciada por la alarma social

La investigación se puso en marcha después de que se detectara una reiteración de robos en establecimientos comerciales, un hecho que había provocado una creciente preocupación social. Comerciantes y residentes alertaron de varios episodios similares en un corto periodo de tiempo, lo que llevó a los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil a analizar los hechos de forma conjunta.

El estudio de los robos permitió comprobar que todos seguían un mismo patrón de actuación y que se concentraban en zonas muy próximas entre sí. Esta coincidencia fue clave para acotar la investigación y avanzar en la identificación del presunto autor.

El inicio de la oleada de robos

El primer delito documentado tuvo lugar el 7 de diciembre de 2025, cuando se produjo un robo con fuerza en el restaurante El Cenobio. En ese episodio fueron sustraídos 520 euros en efectivo. A partir de ese momento, los hechos comenzaron a repetirse con relativa frecuencia en distintos puntos del municipio.

El 22 de diciembre de 2025, el mismo individuo cometió un hurto de 405 euros en la estación de servicio DISA. Ese mismo día, además, intentó forzar una gasolinera BP, aunque en esta ocasión la acción no llegó a consumarse gracias a la intervención de un vecino que alertó de lo ocurrido.

Reincidencia durante las fiestas navideñas

Lejos de cesar en su actividad delictiva, el presunto autor volvió a actuar el 25 de diciembre de 2025, nuevamente en la estación de servicio DISA, de donde sustrajo 266 euros. La reiteración de los hechos durante fechas señaladas incrementó la preocupación entre los comerciantes, que veían cómo los robos se producían tanto en días laborables como festivos.

Ya en el nuevo año, el 3 de enero de 2026, el individuo intentó acceder al supermercado SPAR siguiendo el mismo modus operandi. En esta ocasión fue sorprendido in fraganti, lo que permitió reforzar las pruebas que ya manejaban los investigadores.

El último robo y la detención definitiva

El último episodio de esta cadena de delitos se produjo el 9 de enero de 2026, cuando el sospechoso cometió un robo con fuerza en la cafetería Aquí Nos Vemos, de donde se llevó 1.200 euros. Este hecho fue determinante para culminar la investigación y proceder a su detención definitiva.

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido era conocido por su implicación en hechos similares y actuaba siempre de la misma manera: aprovechaba cualquier oportunidad para acceder a los establecimientos y apoderarse del dinero disponible, tanto si estaban abiertos como cerrados.

Coordinación policial y prisión provisional

A lo largo de la investigación, el presunto autor fue detenido en tres ocasiones y puesto a disposición judicial. Finalmente, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional, teniendo en cuenta la reiteración delictiva y la alarma social generada.

Desde la Guardia Civil se ha destacado la estrecha coordinación con la Policía Local de Santa María de Guía, una colaboración que ha sido fundamental para resolver el caso y devolver la tranquilidad al municipio.

Tranquilidad para vecinos y comerciantes

Con esta actuación conjunta, las fuerzas de seguridad han logrado restablecer la confianza de los vecinos y del tejido comercial de Santa María de Guía, poniendo fin a una situación que había mantenido en vilo a la población durante semanas.

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo y de mantener la colaboración ciudadana como herramienta clave para prevenir y esclarecer este tipo de delitos.