Guardias civiles denuncian un posible caso de usurpación de funciones en un accidente en Gran Canaria

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha lanzado una advertencia pública sobre lo que define como una preocupante situación de “seguridad paralela” en las carreteras españolas, tras un incidente ocurrido recientemente en Gran Canaria. La organización profesional denuncia la actuación de un vehículo privado que, sin autorización, simuló ser un servicio de emergencias durante un accidente de tráfico con heridos, utilizando señalización reservada exclusivamente a los cuerpos oficiales y asumiendo funciones que no le corresponden.

El episodio tuvo lugar el domingo 18 de enero de 2026 en la autopista GC-1, una de las principales vías de la isla, y ha reabierto el debate sobre el uso indebido de luces azules V1 y la confusión que este tipo de prácticas genera entre los conductores.

Un accidente con heridos en la GC-1

Según la información facilitada por AUGC, el suceso se produjo a la altura del kilómetro 6 de la GC-1, en sentido sur, cuando un turismo volcó tras colisionar contra el muro de la mediana. El accidente estuvo condicionado por las adversas condiciones meteorológicas, que complicaron la circulación en ese tramo de la vía.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, encargados de regular la circulación y de instruir las diligencias correspondientes. También intervinieron efectivos del Servicio Canario de Salud y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que atendieron a las dos personas de edad avanzada implicadas en el siniestro y colaboraron en la retirada del vehículo accidentado para restablecer la normalidad en la autopista.

La aparición de un vehículo no autorizado, según la AUGC

Mientras el dispositivo oficial ya estaba plenamente operativo, dos individuos llegaron a la zona a bordo de un vehículo privado rotulado con la imagen de una empresa de servicios sanitarios. El turismo estaba equipado con luces luminosas V1 de color azul, un elemento reservado por ley a los vehículos de emergencias y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Siempre según la denuncia de AUGC, el vehículo se estacionó a escasa distancia del accidente y de los recursos oficiales. Sus ocupantes descendieron del coche sin prendas reflectantes y uno de ellos llegó incluso a dirigir el tráfico manualmente, como si se tratara de un agente de la autoridad, pese a carecer de cualquier tipo de habilitación legal para ello.

Supuesta usurpación de funciones y riesgo para la seguridad vial

Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles, este tipo de comportamientos no pueden justificarse como una simple ayuda o colaboración espontánea. La organización considera que se trata de un claro caso de usurpación de funciones públicas, al realizar actos que son competencia exclusiva de los cuerpos policiales y de los servicios de emergencia debidamente autorizados.

Desde AUGC advierten de que estas actuaciones incrementan el riesgo en las carreteras, ya que generan confusión entre los conductores y pueden provocar decisiones erróneas en situaciones ya de por sí delicadas. En un accidente de tráfico, la claridad sobre quién dirige la circulación y quién da instrucciones es un factor clave para evitar nuevos siniestros.

Qué dice la normativa sobre las luces azules

La asociación recuerda que el uso de las luces V1 de color azul está estrictamente regulado. De acuerdo con el Real Decreto 2822/1998, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, solo los vehículos policiales y de emergencias están autorizados a utilizar este tipo de señalización luminosa. El sistema debe estar compuesto por dos fuentes luminosas intermitentes o estroboscópicas instaladas en el frontal del vehículo o, en el caso de motocicletas, por encima de las luces de cruce.

“Piratería” en la señalización de emergencias

AUGC va más allá y denuncia la existencia de una “piratería” en el uso de la señalización de emergencias, en la que determinados actores privados tratan de proyectar una imagen de autoridad que no les corresponde. Según la asociación, estas prácticas incluyen ocupar carriles, exigir paso con luces azules ilegales o intervenir en la regulación del tráfico sin competencias.

El riesgo, subrayan, es que el conductor dude de la legitimidad de quien le ordena detenerse o modificar su trayectoria, algo que puede tener consecuencias graves. En carretera, la autoridad debe ser inequívoca y reconocible para todos los usuarios.

Petición de medidas a la DGT y al Ministerio del Interior

Ante estos hechos, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha reclamado una actuación firme por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Ministerio del Interior. La organización pide que se abran las investigaciones necesarias para depurar posibles responsabilidades administrativas y penales y que se refuercen los controles sobre el uso de dispositivos luminosos V1 y la rotulación de vehículos que puedan inducir a error.

Para AUGC, cortar de raíz estas prácticas es esencial para garantizar la seguridad jurídica y vial, proteger el trabajo de los profesionales de emergencias y evitar situaciones de confusión que, en el peor de los casos, podrían acabar con consecuencias irreversibles en las carreteras.