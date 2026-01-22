Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasUD Las PalmasCascada La PalmaTranvía TenerifeVivienda RehoyasPapa León XIV
instagramlinkedin

Santa María de Guía

Guía reforma el plan general en el ingenio azucarero de Soleto

Política Territorial del Gobierno canario concede una subvención al Ayuntamiento para la redacción del documento previo

Laderas de Soleto, en el término municipal de Guía.

Laderas de Soleto, en el término municipal de Guía. / LP / DLP

LP / DLP

Santa María de Guía

La Consejería de Política Territorial del Gobierno canario una subvención de 16.049 euros al Ayuntamiento de Guía para la redacción del documento previo para la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) en Laderas de Soleto, en el entorno del ingenio azucarero. La partida permite iniciar los trabajos técnicos y estudios para la actualización del planeamiento, "con el fin de garantizar un desarrollo ordenado, sostenible y acorde a las necesidades actuales y futuras".

"La elaboración de este documento permitirá abordar con solvencia técnica la futura modificación del PGO en la pieza territorial de Laderas de Soleto, garantizando que se desarrolle con rigor, transparencia y adecuación a la normativa”, señaló el concejal de Urbanismo, José Manuel Santana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
  2. La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
  3. Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
  4. Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
  5. El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
  6. Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
  7. Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
  8. Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas

Guía reforma el plan general en el ingenio azucarero de Soleto

Guía reforma el plan general en el ingenio azucarero de Soleto

El Insular activa una unidad de Psiconeurogeriatría a Domicilio

El Insular activa una unidad de Psiconeurogeriatría a Domicilio

Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra

Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra

Gran Canaria recibe la primera guagua 100% eléctrica para transporte interurbano

Gran Canaria recibe la primera guagua 100% eléctrica para transporte interurbano

"Subir el agua a Santa Lucía impulsaría a muchos pequeños cultivos de la zona"

"Subir el agua a Santa Lucía impulsaría a muchos pequeños cultivos de la zona"

Denuncian la celebración de pruebas deportivas en el espacio protegido de Riquiánez de Arucas

Denuncian la celebración de pruebas deportivas en el espacio protegido de Riquiánez de Arucas

La Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de drogas, amenazas y coacciones en Telde

La Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de drogas, amenazas y coacciones en Telde

La Guardia Civil pone fin a una serie de robos en comercios de Santa María de Guía tras la detención de un vecino

La Guardia Civil pone fin a una serie de robos en comercios de Santa María de Guía tras la detención de un vecino
Tracking Pixel Contents