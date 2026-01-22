Guía reforma el plan general en el ingenio azucarero de Soleto

La Consejería de Política Territorial del Gobierno canario una subvención de 16.049 euros al Ayuntamiento de Guía para la redacción del documento previo para la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) en Laderas de Soleto, en el entorno del ingenio azucarero. La partida permite iniciar los trabajos técnicos y estudios para la actualización del planeamiento, "con el fin de garantizar un desarrollo ordenado, sostenible y acorde a las necesidades actuales y futuras".

"La elaboración de este documento permitirá abordar con solvencia técnica la futura modificación del PGO en la pieza territorial de Laderas de Soleto, garantizando que se desarrolle con rigor, transparencia y adecuación a la normativa”, señaló el concejal de Urbanismo, José Manuel Santana.