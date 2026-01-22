Santa María de Guía
Guía reforma el plan general en el ingenio azucarero de Soleto
Política Territorial del Gobierno canario concede una subvención al Ayuntamiento para la redacción del documento previo
LP / DLP
La Consejería de Política Territorial del Gobierno canario una subvención de 16.049 euros al Ayuntamiento de Guía para la redacción del documento previo para la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) en Laderas de Soleto, en el entorno del ingenio azucarero. La partida permite iniciar los trabajos técnicos y estudios para la actualización del planeamiento, "con el fin de garantizar un desarrollo ordenado, sostenible y acorde a las necesidades actuales y futuras".
"La elaboración de este documento permitirá abordar con solvencia técnica la futura modificación del PGO en la pieza territorial de Laderas de Soleto, garantizando que se desarrolle con rigor, transparencia y adecuación a la normativa”, señaló el concejal de Urbanismo, José Manuel Santana.
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
- Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
- Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
- El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
- Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
- Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
- Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas