Ingenio festeja La Candelaria y Gáldar saca a la calle su mercado agrícola

La agenda cultural del fin de semana en Gran Canaria cuenta con una programación diversa que combina exposiciones, teatro, circo, humor, música en directo, carnaval y tradiciones populares. Desde muestras artísticas y espectáculos escénicos hasta mercados agrícolas, presentaciones de murgas y actos institucionales, los municipios ofrecen propuestas para todos los públicos.

La Sala Lola Massieu del Teatro Víctor Jara de Vecindario acoge hasta el 14 de febrero la muestra fotográfica titulada Paisajes insulares distópicos, del creador lanzaroteño Germán Páez. La exposición presenta seudofotografías generadas por Inteligencia Artificial que retratan un futuro distópico, con escenarios exagerados y sarcásticos. Puede visitarse en horario de martes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas. Además, el teatro Víctor Jara recibe mañana, a las 19.00 horas, el espectáculo con aires de circo, Ambulant. Las entradas tienen un precio de 12 euros.

El casco del municipio acoge este domingo su segunda edición del mercado agrícola del año. Celebrado en la Plaza de Santiago de 9:00 a 13:30 horas, el mercado reúne cada quince días a productores locales, consumidores conscientes y estudiantes en formación, consolidando un modelo que ha logrado abrir una alternativa basada en productos de kilómetro cero.

El municipio abre hoy de forma oficial las fiestas de La Candelaria con la lectura del pregón, a las 19:30 horas, a cargo de Airam Vega y de Carmelo González, dos jóvenes del municipio referentes de la gastronomía insular. La noche continúa con la Noche Joven, de 22:00 a 2:00 de la mañana, con los dj’s Toni Bob y Abián Reyes. Mañana se celebra la romería ofrenda, con salida desde las 18:00 horas y la concentración en la calle Tazarte. Al finalizar, XXX Baile de Taifa en la carpa de la plaza de La Candelaria, conciertos de Paco Guedes y Leyenda Joven, a las 23:00 horas. El domingo estará dedicado al público infantil con hinchables y talleres en la plaza, en horario de 11:00 a 14:00 horas. Por otro lado el Carnaval comienza a asomar por Ingenio. La murga Los Legañosos, se presenta al público el domingo en el centro cultural Federico García Lorca, con dos pases, a las 16:30, en el que participa Los Legañositos, y a las 19:30 horas, con Las Legañosas. El acto estará presentado por la chirigota de El Canijo.

La murga Los Serenquenquenes celebran en el auditorio municipal su presentación. Esta noche, a las 20:30 horas, lo hace acompañado de Dácil Suárez y Landy, y mañana, a las 19:30, con Los Serenquenquitos y Landy. Las entradas tienen un precio de 10 euros. Mañana, una vez que termine la función, la trasera del Teatro Auditorio de Agüimes acoge la verbena Serenque, que organiza la murga Los Serenquequenes, a partir de las 22.30 horas, con Pedro Afonso, el grupo Siroko y los dj’s José Milán y Yeray Peñate. Entrada gratuita.

Valleseco

El Ayuntamiento de Valleseco celebra mañana, a las 12.00 horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el acto institucional de entrega de los nombramientos de Hija Predilecta y Hijo Predilecto del municipio a Gregoria Elsa Navarro Cardero, conocida como Goyita, y a Tito Salvador Santana Rodríguez, respectivamente, una ceremonia que fue aplazada el pasado mes de diciembre debido a la borrasca Emilia. Los reconocimientos destacan la dedicación, la humanidad y el servicio desinteresado que ambos han prestado durante décadas a la comunidad vallesequense.

Las presentaciones de las murgas del Carnaval de Arucas 2026 arrancan mañana con la puesta de largo de Las Kikirinietas, la primera murga femenina del municipio, que dará a conocer su repertorio, puesta en escena y disfraz oficial en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, dentro de unas fiestas dedicadas este año a la alegoría Héroes, heroínas, villanos y villanas. La cita se celebrará a partir de las 20.00 horas en este espacio cultural de la calle San Juan, con un aforo de 377 localidades.

El Centro Cultural de la Villa de Santa Brígida, a las 20.00 horas, acoge la comedia Sorprendida, un montaje protagonizado por Mónica Lleó que se mueve entre la sátira cultural y la reflexión crítica. La obra presenta a una monja mexicana atípica que ha creado su propia religión y recorre el mundo con la misión de evangelizar culturalmente al público y liberarlo de sus pecados, un personaje surgido del vaciado simbólico de la herencia del colegio de monjas en el que estudió la actriz.

La Biblioteca Municipal de Teror acoge hoy, a las 17.30 horas, una sesión de narración oral titulada Luna Lunera, dirigida a toda la familia y a cargo del grupo grancanario Llenos de Luna, integrado por Pilar Hidalgo, Laura Bossier, Mely Morales y Zaida Rivero. Esa misma jornada, el Auditorio de Teror ofrecerá a las 18.30 horas el espectáculo circense Ambulant, una producción de gran formato dirigida por Adrian Schvarzstein que recrea la llegada de un circo itinerante y rinde homenaje a los circos clásicos del siglo XX, combinando música en directo, malabares, barra fija, rueda cyr y clown, en una propuesta poética que retrata la vida compartida de una familia circense entre juegos, amores y discusiones.

La humorista canaria Omayra Cazorla presenta hoy, a las 20.00 horas, su espectáculo Así somos en el Centro Cultural Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, una propuesta cargada de ironía y reflexión que aborda, desde el humor, las contradicciones de un mundo acelerado que no siempre da tregua. Recomendado para mayores de 16 años, el espectáculo consolida la trayectoria de Cazorla en el panorama humorístico canario, donde ha destacado por un estilo directo y comprometido; trabajadora social, actriz y monologuista, la artista se define a sí misma como «feminista de verbo, monologuista de carne».

Mañana se celebrará en el casco de Mogán, en el espacio situado bajo la antigua Cruz Roja, la Jornada Integral de Desarrollo Artístico y Cooperativo, una actividad formativa que contará con la participación de Vivian Gutiérrez Albreu, directora de banda, orquesta y coral. La sesión se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00 horas y está concebida como una oportunidad para perfeccionar habilidades musicales y profundizar en el trabajo cooperativo dentro de las bandas de música, fomentando la formación artística y el trabajo en equipo.

Noticias relacionadas

La agenda cultural de Telde concentra este fin de semana varias citas en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez: el viernes 23 de enero, a las 20.30 horas, tendrá lugar la presentación del segundo trabajo discográfico de Vademédicum; el sábado 24 de enero, también a las 20.30 horas, el escenario acogerá el concierto del grupo de rock The Supersuckers, acompañados por la banda invitada Moonshine Wagon; y el domingo 25 de enero, a las 19.00 horas, se celebrará la gala de presentación de la murga carnavalera Ladys Chancletas.