Mogán y Gáldar calientan motores para un Carnaval 2026 repleto de ritmo, color y tradición
Del 7 de febrero al 7 de marzo, los barrios de Mogán vivirán intensamente la antesala del Carnaval Costa Mogán, mientras que Gáldar se llenará de sabor tropical con el regreso de La Original Sonora Dinamita
La isla de Gran Canaria se llenará de ritmo, fantasía y mucha tradición con la llegada del Carnaval 2026, y dos de sus municipios más representativos, Mogán y Gáldar, ya calientan motores para ofrecer una programación diversa y vibrante que se extenderá durante varias semanas. Desde talleres familiares hasta conciertos multitudinarios, estas celebraciones reflejan la riqueza cultural y el carácter festivo de los canarios.
Mogán
Del 7 de febrero al 7 de marzo, el Carnaval tomará vida en los barrios y el casco histórico de Mogán. Esta propuesta, impulsada por la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, no solo busca entretener, sino también fomentar la participación vecinal, especialmente de las familias. Como destaca el concejal Mencey Santana, el objetivo es “llevar el carnaval a los distintos núcleos del municipio con actividades que se puedan disfrutar en familia”.
El Carnaval Costa Mogán 2026 tendrá su celebración central entre el 24 y el 29 de marzo en Arguineguín, bajo el sugerente lema de “El Cabaret”. Sin embargo, todo comenzará semanas antes con eventos que recorrerán los barrios de:
- Veneguera
- El Horno
- Playa de Mogán
- Las Filipinas
- Barranquillo Andrés
- Motor Grande
- Casco de Mogán
La fiesta arrancará en Veneguera el sábado 7 de febrero, con el taller participativo "Decora tu barrio" por la mañana, y una tarde cargada de disfraces infantiles, chocolatada, tortillas de carnaval y un animado baile de mascaritas con el Dúo Purpurina y Paco Guedes.
Le seguirá El Horno, el sábado 14 de febrero, con un formato similar pero acompañado en el baile por el grupo Luz de Luna.
El Carnaval llegará después a Playa de Mogán el 20 y 21 de febrero, con dos jornadas llenas de talleres, pasacalles, animación y actuaciones destacadas como la Batucada Caribe y la Comparsa Aragüimé, que pondrán ritmo a las calles del barrio marinero.
Las Filipinas, Barranquillo Andrés y Motor Grande vivirán el Carnaval entre el 26 de febrero y el 1 de marzo, con propuestas lúdicas para todas las edades. Cada lugar contará con sus propias actuaciones musicales en los tradicionales bailes de mascaritas: Dj Johan Partymax y Los Peques en Las Filipinas, y Yoni y Aya en Motor Grande y Barranquillo Andrés.
El viernes 6 de marzo, la plaza Sarmiento y Coto acogerá el Carnaval Tradicional, una cita cultural que reúne a agrupaciones folclóricas como A.F Los Pescadores, Parranda Guayajares, A.F Arguin y el Grupo Popular de las Escuelas Artísticas de Mogán.
El sábado 7 de marzo, se repetirá el taller "Decora tu barrio" por la mañana, y por la tarde regresará la pasarela de disfraces y la chocolatada. Como colofón, el tradicional pasacalles carnavalero recorrerá el centro desde el CEO Mogán hasta la plaza, donde cerrará la noche el esperado baile de mascaritas con la Orquesta Star Music y Univer Pro DJ.
Gáldar
En el norte de la isla, Gáldar no se queda atrás. Con un cartel que promete ser inolvidable, el municipio celebrará su Carnaval del 6 al 21 de febrero bajo la temática “Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido”, una propuesta que combina creatividad, aventura y fantasía para el disfrute de grandes y pequeños.
Uno de los momentos más esperados será el concierto de La Original Sonora Dinamita, programado para el 13 de febrero a las 21:00 horas en el Recinto Cultural La Quinta. La legendaria orquesta colombiana, embajadora mundial de la cumbia, regresa a Gran Canaria tras años de ausencia, y lo hace con toda la potencia de sus clásicos:
- “Se me perdió la cadenita”
- “Mi cucu”
- “Capullo y sorullo”
- “El viejo del sombrerón”
- “Oye”, entre otros éxitos.
Con las voces de Lucho Argán y Xiu García, este evento promete una auténtica explosión tropical, como ha expresado la propia banda: “¡Aman a La Sonora Dinamita! Va a ser un reencuentro lleno de emoción”, afirmó Xiu García.
Las entradas están disponibles desde ya a través de la plataforma oficial: Tureservaonline - Carnaval Gáldar 2026
El precio es de 15 € entrada general y 10 € para residentes en Gáldar, lo que convierte este espectáculo en una opción accesible para todos los públicos.
El Carnaval de Gáldar 2026 está organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, liderada por Julio Mateo Castillo, y se consolida como una de las fiestas más esperadas del circuito carnavalesco de la isla.
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
- Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
- Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
- El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
- Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
- Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
- Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas