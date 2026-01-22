Mogán y Gáldar calientan motores para un Carnaval 2026 repleto de ritmo, color y tradición

La isla de Gran Canaria se llenará de ritmo, fantasía y mucha tradición con la llegada del Carnaval 2026, y dos de sus municipios más representativos, Mogán y Gáldar, ya calientan motores para ofrecer una programación diversa y vibrante que se extenderá durante varias semanas. Desde talleres familiares hasta conciertos multitudinarios, estas celebraciones reflejan la riqueza cultural y el carácter festivo de los canarios.

Mogán

Del 7 de febrero al 7 de marzo, el Carnaval tomará vida en los barrios y el casco histórico de Mogán. Esta propuesta, impulsada por la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, no solo busca entretener, sino también fomentar la participación vecinal, especialmente de las familias. Como destaca el concejal Mencey Santana, el objetivo es “llevar el carnaval a los distintos núcleos del municipio con actividades que se puedan disfrutar en familia”.

Carnaval Tradicional de Mogán / La Provincia

El Carnaval Costa Mogán 2026 tendrá su celebración central entre el 24 y el 29 de marzo en Arguineguín, bajo el sugerente lema de “El Cabaret”. Sin embargo, todo comenzará semanas antes con eventos que recorrerán los barrios de:

Veneguera

El Horno

Playa de Mogán

Las Filipinas

Barranquillo Andrés

Motor Grande

Casco de Mogán

La fiesta arrancará en Veneguera el sábado 7 de febrero, con el taller participativo "Decora tu barrio" por la mañana, y una tarde cargada de disfraces infantiles, chocolatada, tortillas de carnaval y un animado baile de mascaritas con el Dúo Purpurina y Paco Guedes.

Le seguirá El Horno, el sábado 14 de febrero, con un formato similar pero acompañado en el baile por el grupo Luz de Luna.

El Carnaval llegará después a Playa de Mogán el 20 y 21 de febrero, con dos jornadas llenas de talleres, pasacalles, animación y actuaciones destacadas como la Batucada Caribe y la Comparsa Aragüimé, que pondrán ritmo a las calles del barrio marinero.

Las Filipinas, Barranquillo Andrés y Motor Grande vivirán el Carnaval entre el 26 de febrero y el 1 de marzo, con propuestas lúdicas para todas las edades. Cada lugar contará con sus propias actuaciones musicales en los tradicionales bailes de mascaritas: Dj Johan Partymax y Los Peques en Las Filipinas, y Yoni y Aya en Motor Grande y Barranquillo Andrés.

El viernes 6 de marzo, la plaza Sarmiento y Coto acogerá el Carnaval Tradicional, una cita cultural que reúne a agrupaciones folclóricas como A.F Los Pescadores, Parranda Guayajares, A.F Arguin y el Grupo Popular de las Escuelas Artísticas de Mogán.

El sábado 7 de marzo, se repetirá el taller "Decora tu barrio" por la mañana, y por la tarde regresará la pasarela de disfraces y la chocolatada. Como colofón, el tradicional pasacalles carnavalero recorrerá el centro desde el CEO Mogán hasta la plaza, donde cerrará la noche el esperado baile de mascaritas con la Orquesta Star Music y Univer Pro DJ.

Gáldar

En el norte de la isla, Gáldar no se queda atrás. Con un cartel que promete ser inolvidable, el municipio celebrará su Carnaval del 6 al 21 de febrero bajo la temática “Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido”, una propuesta que combina creatividad, aventura y fantasía para el disfrute de grandes y pequeños.

Cartel Sonora Dinamita / La Provincia

Uno de los momentos más esperados será el concierto de La Original Sonora Dinamita, programado para el 13 de febrero a las 21:00 horas en el Recinto Cultural La Quinta. La legendaria orquesta colombiana, embajadora mundial de la cumbia, regresa a Gran Canaria tras años de ausencia, y lo hace con toda la potencia de sus clásicos:

“Se me perdió la cadenita”

“Mi cucu”

“Capullo y sorullo”

“El viejo del sombrerón”

“Oye”, entre otros éxitos.

Con las voces de Lucho Argán y Xiu García, este evento promete una auténtica explosión tropical, como ha expresado la propia banda: “¡Aman a La Sonora Dinamita! Va a ser un reencuentro lleno de emoción”, afirmó Xiu García.

Las entradas están disponibles desde ya a través de la plataforma oficial: Tureservaonline - Carnaval Gáldar 2026

El precio es de 15 € entrada general y 10 € para residentes en Gáldar, lo que convierte este espectáculo en una opción accesible para todos los públicos.

El Carnaval de Gáldar 2026 está organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, liderada por Julio Mateo Castillo, y se consolida como una de las fiestas más esperadas del circuito carnavalesco de la isla.