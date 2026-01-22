San Bartolomé de Tirajana habilita una parcela de 10.000 metros cuadrados para un albergue de animales

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cede un inmueble municipal de 10.000 m2 situado en Lomo Gordo/Tarajea para la construcción de un albergue comarcal de animales que permita la protección, acogida y atención de animales abandonados o extraviados en el ámbito de la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.

El Consistorio cede de manera temporal y gratuita el suelo para que sea la Mancomunidad quien avance con el proyecto. El convenio fija las reglas de esa cesión temporal de uso, mantiene la titularidad pública del bien y justifica su destino por el interés general, al tratarse de un servicio de alcance comarcal y coordinado entre administraciones.

Incremento de la demanda de custodia temporal

El expediente recoge que el futuro edificio se concibe como una infraestructura para reforzar la protección y atención de animales en el ámbito de la Mancomunidad, en un contexto de incremento de la demanda de espacios adecuados para la custodia temporal y de exigencias derivadas de la normativa sectorial en materia de protección animal. La actuación se plantea, además, como una respuesta coordinada a una problemática con impacto en la sanidad animal, la convivencia ciudadana y la protección medioambiental.

«Una infraestructura necesaria»

En este marco, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subraya que «dejamos el suelo municipal listo para que la Mancomunidad pueda construir el albergue comarcal de animales, que es una infraestructura necesaria para reforzar la protección y el bienestar animal de manera coordinada». Por su parte, la concejala del área, Davinia Ramírez, explica que «el convenio ordena el expediente y fija las condiciones de la cesión temporal y gratuita, manteniendo el terreno como bien público y dejando todo correctamente documentado».

El convenio establece además que, una vez ejecutado el proyecto de construcción y recepcionada la obra, el Ayuntamiento se compromete a iniciar en el plazo de un mes los trámites para ceder gratuitamente el inmueble construido a favor de la Mancomunidad, para su gestión y explotación conforme a lo previsto.