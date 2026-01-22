La Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de drogas, amenazas y coacciones en Telde

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, amenazas graves, coacciones, resistencia y desobediencia, en el marco de una operación desarrollada por el Grupo de Policía Judicial de Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde.

La actuación policial comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por un vecino del municipio, quien alertó de que estaba siendo amenazado de forma reiterada y sometido a fuertes presiones por parte de dos personas relacionadas con la venta de sustancias estupefacientes.

La deuda por consumo, clave en el sometimiento de la víctima

Según las pesquisas realizadas, los detenidos proporcionaban droga de manera habitual al denunciante, lo que derivó en una deuda económica. Esta situación fue utilizada posteriormente como mecanismo de control, dando lugar a un escenario de coacciones y amenazas graves.

Como consecuencia de dicha deuda, la víctima fue obligada a realizar transportes de droga entre islas. En uno de estos hechos, fue forzada a desplazarse hasta la isla de Lanzarote portando sustancias estupefacientes ocultas, circunstancia que fue verificada y confirmada durante la investigación policial.

Escalada de amenazas y actuación policial

El 18 de enero de 2026, al negarse a efectuar un nuevo traslado, la víctima sufrió un incremento significativo de las amenazas, que alcanzaron un nivel de especial gravedad. Esta situación generó un temor fundado por su integridad física y por la seguridad de sus familiares.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento, logrando localizar y detener a uno de los investigados cuando acudía a recoger a la víctima.

Posteriormente, se procedió a la detención del segundo implicado, asegurando de este modo la protección del denunciante. Tras la finalización de las diligencias policiales, ambos arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, continuando el procedimiento legal correspondiente.