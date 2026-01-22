"Subir el agua a Santa Lucía impulsaría a muchos pequeños cultivos de la zona"

¿Cuál es el objetivo de este estudio que presentó recientemente?

El objetivo fundamental es hacer un diagnóstico, tener una radiografía de cómo está el sector agrícola en Santa Lucía, donde vemos primero análisis de la superficie agrícola, cuáles son los principales cultivos, tanto en la zona alta como en la zona baja, ya que hay una diferencia muy importante. En la zona de costa son cultivos muy intensivos, donde hay empresas más grandes y donde las parcelas son también de tamaño medio mucho mayores, que rondan la hectárea y media. Mientras, en la zona alta, lo que nos encontramos son cultivos más pequeños, donde la superficie media de las parcelas rondan los 1.000 metros cuadrados y la mayoría se usa para consumo propio. Aparte de eso, están muy fragmentadas en el territorio.

¿Qué es lo que más le llamó la atención en ese trabajo de campo?

Principalmente, la diferencia entre ambas zonas, la de costa y la alta, y sobre todo, la cantidad de agua que necesita la zona alta del municipio. Sí es cierto que hay cultivos en la zona alta que no son tan exigentes en cuanto al consumo hídrico, porque hablamos que cultivo principal es el olivo. Se sabe que es mayoritariamente de secano, pero claro, al tener unas condiciones climatológicas tan extremas en esas zonas en verano, que es cuando más agua necesitan los cultivos, hace que el consumo hídrico sea muy alto también.

¿Y cuál sería la solución?

La solución que están intentando conseguir es con la impulsión de la red de Chira-Soria que parte desde una desaladora en Arguineguín, que el agua salta a Chira y creo que van a conseguir que un ramal conecte con la zona alta de Santa Lucía de Tirajana. El trabajo que estamos intentando nosotros también es diseñar una tubería para suministrar con ese excedente de agua que viene desde el Salto Chira-Soria para que se riegue por gravedad toda esa zona del municipio.

"El 66% del cultivo en la zona alta es olivo, mientras que en la costa el plátano es el mayoritario"

¿Cree que con el acceso al agua la gente volvería a activar esas tierras de cultivo?

Sí, sin duda. Subir el agua a Santa Lucía impulsaría a muchos pequeños cultivos de la zona. La solución parte de dos ramas. La principal es aportar más agua a esos agricultores que lo necesitan, y la segunda sería enseñar a los agricultores a manejar un poquito mejor el recurso, de tal manera que no se desperdicie. Muchas veces una persona en las épocas de invierno, cuando el cultivo necesita menos agua, lo que hace es riega quizás un poquito de más y luego, cuando viene el verano, lo que hace es riega una vez más, y en vez de estar regando dos veces por semana, coge y riega tres veces. En invierno estamos en exceso de agua y en verano estaríamos en deceso. Entonces, ayudar al agricultor un poco a entender cómo es el consumo de agua de un cultivo, aunque ellos ya saben mucho, pero quizás a darles una herramienta un poco más técnica y así que ellos optimicen mucho mejor el consumo.

La zona de costa ha tenido un importante cambio de cultivo. Ha pasado del tomate a otras frutas más tropicales.

Sí. Esencialmente, ahora lo que más se cultiva en la zona baja es plátano, que es el que más la superficie ocupa. Luego seguimos con el tomate, que sigue siendo también muy importante, y ya vendríamos con papaya, sandía, melón y pepinos, que también hay bastante. Esos son los cultivos más importantes ahora. Sin embargo, en la zona alta, el 66% de la superficie activa es olivo, y ya luego vendríamos a frutales templados -manzanos, perales o albaricoques- y luego a cítricos. Son los tres cultivos fundamentales en la zona alta.