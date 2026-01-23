Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arucas acogerá el SUM Festival 2026, que celebra su séptima edición los días 2 y 3 de octubre

La ciudad se convierte en nuevo epicentro del turismo musical en Gran Canaria, con una edición que promete ser la más ambiciosa hasta la fecha

Imagen de archivo del Gran Canaria SUM Festival

Imagen de archivo del Gran Canaria SUM Festival / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El SUM Festival confirma su regreso con fuerza y anuncia que celebrará su séptima edición en el municipio de Arucas los próximos 2 y 3 de octubre de 2026. Así lo ha comunicado la organización, que subraya su apuesta por consolidar esta cita musical en Gran Canaria, gracias al acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento, que tiene vocación de continuidad.

La elección de Arucas responde tanto a su ubicación estratégica como a su riqueza cultural y su capacidad para acoger un evento de gran formato. “Arucas es uno de los municipios más importantes de la isla, rodeado de grandes áreas turísticas y con una infraestructura ideal para recibir a miles de asistentes”, destaca la dirección del festival.

El evento se celebrará en el polideportivo municipal, un enclave que permite combinar música en vivo con una experiencia completa de ocio, cultura y gastronomía. “Queremos que SUM Festival siga creciendo sin perder su esencia: mismo espíritu, mismo ambiente, pero con importantes novedades que harán de esta edición la mejor de todas”, asegura la organización.

Una experiencia musical en un entorno único

Con esta nueva ubicación, Arucas se posiciona como un nuevo referente del turismo musical en Gran Canaria, acogiendo un evento que atrae público de todo el archipiélago y la península. El entorno de la ciudad, con su arquitectura singular, su casco histórico, sus miradores y paisajes volcánicos, conforma el escenario perfecto para disfrutar no solo de la música en directo, sino de una experiencia integral.

La organización destaca también el impacto positivo para la economía local, ya que tanto la inversión como la promoción del evento en medios regionales y nacionales repercutirán directamente en el municipio.

Conectividad, sostenibilidad y primeros abonos

Arucas cuenta con buenas conexiones por carretera, proximidad al aeropuerto y transporte público, lo que facilita el acceso para el público. Además, se prevé un servicio especial de lanzaderas y guaguas desde la capital, para garantizar una asistencia cómoda, segura y sostenible, reduciendo así la necesidad de transporte privado.

Los primeros abonos ya están disponibles a través de la web oficial. La organización avanza que las primeras confirmaciones del cartel de 2026 se darán a conocer muy pronto.

