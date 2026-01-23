Carlos Álamo: «Con menos turistas, facturamos más que en 2019»

El consejero de Turismo de Gran Canaria aborda la evolución del destino tras un 2025 de récord y las previsiones para 2026, un año en el que se consolida la estrategia de priorizar el gasto, la calidad y sostenibilidad frente al volumen. La diversificación de mercados, el papel del cliente peninsular y el protagonismo de los municipios marcan la hoja de ruta turística de la isla en la cita de Fitur 2026.

¿Qué balance hace del rendimiento del mercado nacional en 2025?

Gran Canaria cerrará el ejercicio de 2025 con datos históricos desde el punto de vista económico. A falta de recibir los datos confirmados de diciembre, acabaremos el año con la presencia de entre 4,8 y 5 millones de visitantes, lo que supone un crecimiento en torno al 4% respecto a 2024 y del 9% respecto al 2023. Pero, sobre todo, con un nuevo récord de facturación, con un incremento que estará rondando el 8%, siendo este el indicador que más valoramos. Gran Canaria ha demostrado que este es el camino correcto. Hoy podemos decir que Gran Canaria ha crecido de forma contenida en volumen, pero muy sólida en rendimiento, lo que confirma que la estrategia es la adecuada.

En relación con el mercado nacional, en 2024 recibimos más de 550.000 turistas procedentes de la Península y Baleares, con un crecimiento superior al 4% respecto a 2023. El año pasado, entre enero y noviembre, la cifra acumulada alcanzó los 534.844 clientes, por lo que esperamos estar ligeramente por encima después de cerrar el mes de diciembre. Aun así, seguimos situándonos algo por debajo de los niveles de 2019, cuando sumamos 607.951 visitantes nacionales, lo que nos indica que parte de esas plazas han sido ocupadas por otros mercados internacionales.

Lo importante es que ya hemos superado la facturación de 2019 con un mes menos, ya que entonces se cerró el año con 320 millones facturados y ya estamos en 320 millones sin contar con el último mes. Confiamos en que el 2025 sea el tercer año en el histórico, tras 2019 y después de un 2018 que sumaba 542.024 en diciembre. Y que sea el mejor en facturación. Estamos demostrando que con menos turistas se pueda facturar más. El mercado nacional es ejemplo de ello. Este comportamiento responde, en una parte importante, al proceso de diversificación de mercados iniciado en 2021, en el que hemos abordado con éxito con el objetivo de reducir la dependencia de los grandes emisores tradicionales, como el alemán o el nórdico.

Hoy tenemos muchas nacionalidades en positivo, entre los cuales el cliente nacional ocupa el cuarto puesto en relevancia, lo que ha permitido elevar la facturación con niveles de ocupación muy altos, con datos cercanos al 90 % en los últimos meses, reforzando la fortaleza global del destino.

¿Con qué objetivos se presenta Gran Canaria en Fitur 2025?

Fitur sigue siendo una cita clave para nosotros, especialmente para el mercado nacional pero también para el internacional, ya que al ser el primero del año también se acercan operadores de otros países. La verdad que consideramos que llegamos en una posición de fortaleza. Queremos trasladar al cliente peninsular la profunda mejora que ha experimentado el destino en los últimos años y poner en valor la oferta diversa que aportan nuestros municipios. Hemos ganado en calidad y en una oferta multiproducto que va mucho más allá de la referencia del Sol y Playa. Gran Canaria ha salido reforzada de la pandemia porque tanto el sector público como el privado entendieron que era el momento de invertir en calidad, en renovación y en servicios.

Turismo de Gran Canaria ha cuadruplicado su presupuesto en los últimos ejercicios y todavía quedan actuaciones estratégicas por delante, pero el salto cualitativo que hemos dado es evidente. La conectividad, por supuesto, es un elemento clave y este año Gran Canaria estará conectada directamente con 24 aeropuertos nacionales, prácticamente todos, con un volumen de plazas que prácticamente duplica el de 2019. En este aspecto, es justo reconocer la apuesta realizada por Binter a la hora de apostar por rutas con capitales de provincia y demostrar que son rentables. Esto es algo que nos ha permitido compensar la salida de Ryanair de aeropuertos nacionales y la pérdida del 22% plazas. Sin embargo, ha sido el propio mercado el que lo ha compensado. Binter ha incrementado un 35,28% el número de pasajeros en el último año y Vueling un 18%. Con todo, las plazas iniciales desde Península y Baleares para la temporada de verano por el momento son similares, con 863.986, un 2.5% menos que en 2025.

¿Qué retos asume el destino?

El 2026 se presenta como un año de consolidación, no de crecimiento descontrolado. Lo principal es mantenernos en la senda de la mejora en calidad y continuar potenciando nuestras opciones desde el punto de vista económico. Nuestro objetivo es claro: generar más ingresos, distribuirlos mejor por el territorio y que ese beneficio llegue a más familias, sin aumentar la presión turística sobre el residente. Queda mucho por hacer, pero el camino es el correcto. El turismo es una industria de éxito y nuestra responsabilidad es cuidarla, por supuesto, pero también ajustarla y hacerla evolucionar, para que siga siendo una fuente de oportunidades, de empleo y bienestar durante muchos años, siempre en armonía con el territorio y con la sociedad que lo acoge.