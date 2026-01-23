El Cabildo inicia la nueva cafetería en la Casa Palacio

El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado las obras para habilitar una nueva cafetería en el edificio cultural proyectado por el arquitecto Alejandro de la Sota dentro de la reforma y ampliación de la Casa Palacio. Los trabajos, con una inversión de 624.539 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, se prolongarán hasta el próximo mes de junio y están siendo ejecutados por el Servicio de Arquitectura de la corporación insular.

La cafetería se ubicará en la planta baja del edificio cultural, en el ala que da al jardín junto a la calle Buenos Aires, y forma parte del diseño original concebido por De la Sota, que integraba este espacio junto a una sala de exposiciones y un salón de actos bajo la estructura metálica conocida como el huevo o el cerebro.

La intervención contempla el acondicionamiento de 229 metros cuadrados construidos en planta baja, además de una terraza exterior, y un área de almacenes en el semisótano. Paralelamente, el Cabildo tramita la adquisición del mobiliario y la cocina, paso previo a la licitación de la gestión del nuevo servicio.

El vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, supervisó el arranque de la actuación. "Se trata de una parte del edificio de la Casa Palacio desconocida por la ciudadanía, ya que hasta ahora ha estado oculta porque estaba inacabada (...) esta actuación es una primera parte para culminar el edificio cultural, pero el objetivo es completar todo el edificio, un espacio que también servirá para los futuros eventos culturales que se desarrollarán en el Cabildo y que, en breve, licitaremos también y que será la culminación de la obra del arquitecto De la Sota", explicó Hidalgo.