El Festival KM 0 reunirá el 20 y 21 de febrero en la trasera del Víctor Jara a una decena de bandas de Santa Lucía de Tirajana

La trasera del teatro Víctor Jara de Vecindario acogerá los próximos 20 y 21 de febrero la primera edición del Festival de Bandas KM0. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana nace con el objetivo de ofrecer un espacio de promoción real para el talento local y de grupos con repertorio propio, respondiendo así a la creciente actividad musical que experimenta el municipio.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García destacó que “hemos querido crear un espacio propio, en el mismo fin de semana, para que bandas de nuestro municipio puedan actuar en directo, ante el público tanto de Santa Lucía como del resto de la isla”. El primer edil añadió que “desde este ateneo Municipal y desde las Escuelas Artísticas del municipio llevamos años creando cantera de artistas, y ahora queremos acompañarlos no solo en su formación, sino también cuando ya se atreven a subir al escenario”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Yaiza Pérez, señaló “la importancia de escuchar a los creadores del municipio para diseñar las políticas culturales”. "Este festival no es solo una serie de conciertos, es la respuesta a una necesidad que estaba latente en nuestras calles. Tenemos un talento increíble en Santa Lucía que necesitaba un altavoz, un espacio digno donde mostrarse al público", añadió la edil.

En la rueda de prensa también estuvieron representantes de los grupos que van a actuar que coincidieron en valorar “de forma muy positiva que se programen festivales como este, que ponen en valor a grupos que somos autores de nuestra música y letra, algo que deberían copiar todas las instituciones”. Los músicos coincidieron en que “llevamos unos años de sequía, que las instituciones en general no nos llaman a los que hacemos la música de autor aquí, por eso para nosotros es importante coincidir grupos de diferentes estilos, que tenemos en común que somos autores de nuestra música y que echábamos de menos aquellos ‘Conciertomate’ que se hacían en la trasera del teatro Víctor Jara hace varias décadas”.

La puesta en marcha de este evento da cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos recogidos en el Plan de Acción Municipal, documento aprobado en el primer pleno de la actual corporación en julio de 2023, reafirmando el compromiso institucional con la cultura de base.

Talento local y diverso

Para esta edición inaugural, la organización ha cerrado un cartel diverso que abarca géneros desde el ska y el funky hasta el folk, el metal o el rock, reflejo de la variedad sonora del municipio. Entre las bandas confirmadas se encuentran Non Trubada, Ignotos, Nauci Gold, Basic Needs, Santo Machango, Apostles of Perversion, Enac Ska y Guagua Band. Además, el festival contará con la participación especial de Las Ratas, banda invitada procedente de Tenerife.

Para mantener el ritmo entre actuaciones y cerrar las jornadas, la ambientación musical correrá a cargo de Neketan PD y dj Hada Verde.

Más que música

El Festival KM0 se plantea como una experiencia completa de ocio. La entrada al recinto será totalmente gratuita y, además de la oferta musical, el espacio contará con una zona gastronómica y un área dedicada a stands de merchandising, donde los asistentes podrán adquirir discos, camisetas y otros productos para apoyar directamente a los artistas.

La intención de la Concejalía de Cultura es que esta primera edición siente las bases de un evento anual que crezca con el tiempo, rotando a las bandas participantes para garantizar que todos los grupos del municipio tengan, año tras año, su oportunidad sobre el escenario.

Recientemente, la escena local ha cobrado un nuevo impulso gracias a la aparición de nuevas bandas y el regreso de grupos veteranos que han retomado viejos proyectos que llevaban años en pausa. Este colectivo venía demandando un lugar de encuentro donde visibilizar sus trabajos, una petición que ahora se materializa con este festival.