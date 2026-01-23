Las fiestas de La Candelaria de Ingenio tendrán un punto violeta como símbolo de prevención y acompañamiento

La celebración de la Noche Joven de las Fiestas de La Candelaria, hoy viernes a partir de las 22:00 horas, la Plaza de La Candelaria acogerá un nuevo Punto Violeta que incorporará una importante novedad: dos carpas de color violeta recientemente adquiridas por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Igualdad y Diversidad. Esta actuación permite mejorar el espacio físico del recurso y proyectar una imagen más reconocible y específica, facilitando su localización y reforzando su visibilidad dentro del ocio nocturno festivo. La iniciativa persigue no solo una mejora material, sino también poner en valor un recurso fundamental para la prevención de la violencia de género, la sensibilización y la creación de entornos seguros, especialmente en contextos de alta concentración de público.

Durante la presentación de esta nueva infraestructura, la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Vanesa Martín, quiso subrayar el significado de este avance, señalando que “no se trata solo de dos carpas de un color específico, sino de reflejar y visibilizar aún más el arduo trabajo que hay detrás del Punto Violeta y la necesidad real que existe en la sociedad. Agradecer enormemente a todas esas personas voluntarias que hacen que este Punto Violeta pueda funcionar. Hay que arroparlas más,” expresó.

En la misma línea, el concejal de Igualdad y Diversidad, Óliver Navarro, destacó la importancia de esta mejora como herramienta de concienciación, agradeciendo asimismo, "una vez más a las personas que participan en estos Puntos Violetas, que son tan importantes para lanzar un mensaje a la ciudadanía de que queremos festividades seguras, espacios donde nos sintamos todos y todas seguras. Ponemos nuestro granito de arena para que estas personas que participan y que dan la cara en estos Puntos Violetas, por lo menos, estén identificadas y sea un espacio más visible para todas las personas que acudan a estas festividades”.

Más que una carpa

En representación del voluntariado acudieron al acto Loly Santana y Edita Suárez, quienes valoraron muy positivamente esta incorporación, mostrándose "encantadas porque hacía falta distinguirnos de las demás carpas, añadiendo también seguridad; estamos muy contentas," manifestaban. Aprovecharon además la ocasión para hacer un llamamiento a la ciudadanía, animando a sumarse al voluntariado. "Hay que seguir haciendo encuentros en los centros para que esto siga creciendo y se apunte gente nueva. Queremos que los Puntos Violetas se vayan renovando con la juventud," añadían.

Noticias relacionadas

El Punto Violeta es mucho más que una carpa visible en eventos festivos donde se informa y conciencia sobre la violencia de género, y se ofrece atención, acompañamiento y apoyo a mujeres que puedan haber sufrido situaciones de acoso, agresión o cualquier tipo de violencia sexual. Detrás existe también un trabajo de sensibilización, formación y prevención que incluye charlas en centros educativos, talleres y acciones informativas dirigidas a la ciudadanía. El equipo que lo integra está compuesto por voluntariado formado en igualdad y violencia de género, desarrollando una labor de colaboración comunitaria esencial para promover entornos seguros y libres de violencia, con el respaldo de la Concejalía de Igualdad y Diversidad. Desde el Ayuntamiento de Ingenio y desde el propio voluntariado se hace un llamamiento abierto a la ciudadanía interesada en formarse y formar parte del Punto Violeta, invitando a contactar con la Concejalía de Igualdad. Cuantas más personas concienciadas y comprometidas participen, mayor será la capacidad de prevención, atención y tranquilidad en el municipio.