El frío, el viento y la mala mar marcan el tiempo durante el fin de semana

El tiempo continúa inestable en Gran Canaria, con alternancia de nubes y claros, rachas de viento y precipitaciones débiles pero localmente significativas. La jornada del viernes ha estado marcada por el descenso térmico en el interior de la Isla y por la llegada de un nuevo episodio de mala mar que ha obligado a activar distintos dispositivos de prevención. La temperatura mínima más baja se registró en la Vega de San Mateo, donde el termómetro descendió hasta los 4,7 grados a las 07.50 horas, mientras que las lluvias dejaron los mayores acumulados en el norte, con 10,8 litros por metro cuadrado en Teror y 7 litros en Las Palmas de Gran Canaria.

El mal estado de la mar ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a actualizar la situación de alerta por fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma desde las 06.00 horas de hoy, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos). Según el organismo autonómico, se espera un mal estado del mar, con una mar combinada del noroeste que probablemente alcance entre cuatro y cinco metros de altura, superando los cinco metros. El episodio vendrá acompañado de periodos largos de mar de fondo y de un coeficiente de marea alto, factores que incrementan de forma notable la peligrosidad del oleaje.

En este contexto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado desde primera hora de hoy la alerta por fenómenos costeros en la ciudad y ha puesto en marcha el Plan de Emergencias Municipal para dar respuesta a cualquier incidencia derivada del temporal. Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones y evitar situaciones de riesgo en el litoral.

Entre las recomendaciones figuran no situarse en muelles, espigones ni zonas donde rompen las olas, no arriesgarse a tomar fotografías o vídeos cerca del mar, evitar la pesca en áreas expuestas y no circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de costa. También se desaconseja el baño en playas apartadas, sin vigilancia o con bandera roja, así como la práctica de actividades deportivas o náuticas mientras dure la alerta.

El Ayuntamiento recuerda que, si se aprecia un oleaje fuera de lo normal, no debe permanecer nadie cerca del mar, incluso aunque el estado aparente mejore de forma puntual. En el caso de contar con embarcaciones, se recomienda asegurar los amarres en lugares resguardados. Ante cualquier emergencia, se insiste en contactar de inmediato con el 1-1-2.

Predicción

A este episodio marítimo se suma una situación meteorológica marcada por el paso de un frente atlántico, que, aunque llegará debilitado tras su paso por Azores, mantendrá la inestabilidad durante el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos amarillos y, en el caso de Gran Canaria, está activo desde ayer a las 18.00 hasta las 03.00 horas de hoy, afectando a las cumbres, donde se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora del norte.

Para hoy, la Aemet prevé en Gran Canaria intervalos nubosos, con cielos más despejados durante las horas centrales y tendencia a nuboso en el norte por la tarde. No se descartan lluvias débiles en esa vertiente, que podrían afectar de forma puntual al este. Las temperaturas descenderán ligeramente, sobre todo en el interior, y el viento soplará de norte a nordeste, con rachas muy fuertes a primeras horas en cumbres y zonas altas de Tejeda, aunque irá perdiendo intensidad a lo largo del día.

De cara al domingo, el panorama será más estable. Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con mínimas en ligero descenso, y el viento será flojo del nordeste, con intervalos de moderado en las islas orientales y régimen de brisas en la costa.