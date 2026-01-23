El futuro del Siam Park en Gran Canaria divide a ecologistas e instituciones mientras avanza su tramitación

El proyecto del Siam Park en Gran Canaria vuelve al centro del debate público tras la reactivación de su tramitación.

Mientras que más de treinta colectivos ecologistas de toda Canarias han expresado su rechazo frontal a la iniciativa por su ubicación en una zona inundable y ambientalmente sensible, las instituciones insulares y autonómicas reafirman su respaldo al proyecto, que consideran estratégico para el desarrollo turístico y económico del sur de la isla.

Rechazo ecologista: “una imprudencia y una temeridad”

En un comunicado conjunto, organizaciones conservacionistas, científicas y sociales advirtieron de que el parque proyectado en San Bartolomé de Tirajana se situaría en la desembocadura de varios barrancos, lo que incrementaría el riesgo en un contexto de cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos.

“Levantar un parque acuático en una zona inundable, reconocida como peligrosa por el propio proyecto, es una imprudencia y una temeridad”, subrayan los colectivos, que también cuestionan la falta de estudios de impacto ambiental, informes de titularidad y la previsión de un elevado consumo de agua en una zona ya afectada por el estrés hídrico.

Además, critican que, pese a las sentencias judiciales contrarias y años de tramitaciones fallidas, el Siam Park haya sido declarado Proyecto de Interés Estratégico por el Gobierno de Canarias, lo que según afirman busca blindarlo políticamente y acelerar su desarrollo.

Entre estas, citan la ausencia de informes de titularidad, la falta de estudios de impacto ambiental y un uso del agua desproporcionado para un territorio que ya sufre estrés hídrico.

El parque contempla también una nueva oferta alojativa con hoteles de hasta diez plantas y más de 450 camas turísticas, lo que, a juicio de los ecologistas, profundiza en “un modelo de turismo de masas insostenible”, que pone en jaque los recursos naturales y precariza el empleo. “Canarias no necesita más megaproyectos de ocio orientados al beneficio privado”, sentencian.

“Lo que urge es renaturalizar estos espacios, recuperar los barrancos y su función ecológica, y apostar por infraestructuras públicas que prioricen el bienestar colectivo: zonas verdes, espacios abiertos y equipamientos sostenibles para la población local”.

Respaldo institucional

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reiterado en fechas recientes el respaldo institucional al proyecto del Siam Park, al que calificó como una infraestructura “de enorme interés” para la isla.“Serán los técnicos quienes valoren cada fase, pero desde el Cabildo nos hemos manifestado a favor desde el primer momento, porque se ajusta al planeamiento”, declaró Morales en declaraciones anteriores.

Actualmente, el procedimiento se encuentra en fase ambiental, pendiente de varios informes determinantes. Entre ellos, uno que debe emitir el Gobierno de Canarias sobre la conservación del cardonal-tabaibal presente en la parcela, y otro del Consejo Insular de Aguas sobre la gestión hidrológica en el barranco de El Veril. Precisamente, la ausencia de este último informe motivó en 2023 la anulación judicial del anterior Plan de Modernización (PMM), lo que forzó a reiniciar el proceso casi desde cero.

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, también se trabaja en el correspondiente informe técnico municipal. Según fuentes locales, no se espera que este dictamen frene el procedimiento, ya que la mayoría de observaciones “quedaron resueltas" en conversaciones previas con la empresa promotora.

Tramitación lenta y malestar del promotor

La empresa Loro Parque, impulsora del proyecto, ya expresó en semanas anteriores su malestar por los constantes retrasos administrativos, que previsiblemente aplazarán el inicio de las obras hasta el segundo semestre de 2027. Desde las administraciones implicadas se recuerda que los plazos responden a lo establecido en la Ley del Suelo y su normativa de desarrollo, que obligan a recopilar documentación adicional y someter los documentos a procesos de información pública.

Reconocimiento turístico en paralelo

Pese a la controversia que rodea su construcción en Gran Canaria, Siam Park fue recientemente distinguido como el Mejor Parque Temático de España por la Federación Española de Periodistas de Turismo (FIJET España), dentro de los Premios FIJET 2026.

El jurado destacó la “excelencia en la gestión, la calidad de la experiencia y el compromiso con la sostenibilidad” del recinto, que recibió 1,6 millones de visitantes en 2025.