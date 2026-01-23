Gáldar se prepara para una explosión tropical con La Original Sonora Dinamita en su Carnaval
La Quinta se enciende el próximo día 13 de febrero con los éxitos de la legendaria orquesta que ha hecho bailar a generaciones en todo el mundo
El Recinto Cultural La Quinta vibrará al ritmo inconfundible de la cumbia el próximo 13 de febrero, cuando La Original Sonora Dinamita, de la mano de Lucho Argán y Xiu García, ofrezca su esperado concierto en el Carnaval de Gáldar 2026.
La agrupación, legendaria embajadora del sonido tropical que ha hecho bailar a generaciones en todo el mundo, llega a Gáldar después de muchos años de ausencia en Gran Canaria. “Estamos muy felices de actuar en Gáldar, donde nos esperan con ansias. ¡Aman a La Sonora Dinamita! Va a ser un reencuentro, creo que va a ser otra explosión”, afirmó Xiu García en una reciente entrevista, expresando la emoción de la banda ante este regreso tan especial.
El concierto, programado para las 21:00 horas, será el broche de oro de unas fiestas que este año navegan bajo el lema 'Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido', una propuesta llena de imaginación, aventura y color que invita a vecinos y visitantes a adentrarse en un universo de parches en el ojo, mapas secretos y tesoros escondidos entre el 6 y el 21 de febrero.
La velada promete ser un auténtico viaje musical por los clásicos que han marcado la historia de la agrupación original, con ese sabor, ritmo y tradición que solo La Sonora Dinamita sabe transmitir, como Se me perdió la cadenita, Mi cucu, Capullo y sorullo, Oye o El viejo del sombrerón. Las entradas están disponibles al precio general de 15 euros, con una tarifa reducida de 10 euros para residentes en Gáldar, a través de la plataforma oficial: https://www.tureservaonline.es/es/events/galdar-carnaval-2026-la-original-banda-sonora-dinamita. Este gran espectáculo forma parte de la programación del Carnaval de Gáldar 2026, organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Julio Mateo Castillo, y que forma parte del circuito de carnavales más esperados de la isla.
