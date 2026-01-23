Cabildo
Gran Canaria acoge la 'cumbre' del transporte de España
La organización que engloba a Global y Guaguas Municipales analiza en julio en la capital el servicio regular de viajeros
J. B.
Las Palmas de Gran Canaria acogerá en julio el 32º congreso de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos de España (Atuc). El consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, manifestó este viernes tras reunirse con la organización para preparar el evento que “es una oportunidad estratégica para posicionar durante esos días a Gran Canaria como referente nacional de la movilidad sostenible en transporte público, además de que permitirá reunir en la Isla a los principales operadores y expertos del país”.
La asociación nacional agrupa a operadores públicos y privados de transporte colectivo en ciudades y áreas metropolitanas del país, como pueden ser empresas de guaguas, metros y trenes, responsables del transporte colectivo urbano de las principales ciudades, con un índice de participación superior al 78% de viajeros en guagua, del 100% de viajeros en metro y de toda la red de cercanías de Renfe. Y entre ellos, los dos grandes operadores de la Isla, como son Global y Guaguas Municipales, que precisamente será la anfitriona de esta 'cumbre', que congregará en la Isla a empresas asociadas, junto a representantes institucionales, a proveedores, a miembros de la industria tecnológica, a consultoras y a empresas de servicios.
Subvencionado
En esta edición, el congreso tiene como temática central la comunicación en el transporte público regular de viajeros. Y el Cabildo se ha comprometido con Guaguas Municipales a financiar el 50% de los costes que le corresponden como anfitrión.
“Tendremos la oportunidad de mostrar la excelente coordinación que existe actualmente en la Isla entre el Cabildo, los ayuntamientos y los operadores”, aseguró el consejero, tras reunirse con el secretario general de la Asociación, Jesús Herrero, y con la presencia del gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, Ruymán Santana.
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
- Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
- Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
- El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
- Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria