HD Hotels presenta en Fitur 2026 su estrategia basada en la innovación, la sostenibilidad y la conexión emocional con el destino

En esta nueva cita del sector, la empresa presenta avances clave de su portfolio, con especial protagonismo para el recién inaugurado HD Lobos Natura, la reforma integral de HD Sensarena Lanzarote y la consolidación de sus icónicos hoteles familiares HD Parque Cristóbal en Gran Canaria y Tenerife.

Uno de los grandes hitos es el reconocimiento en Fitur 2026 a HD Lobos Natura, galardonado con el Premio CaixaBank Hotels & Tourism Canarias 2025 en la categoría de Reposicionamiento o Construcción. Una distinción que pone en valor la transformación integral de este resort experiencial de nueva generación.

HD Lobos Natura, que abrió sus puertas el pasado 28 de octubre, continúa avanzando en su plan de desarrollo con la incorporación progresiva de nuevas tipologías de habitaciones y zonas comunes. En este contexto, su diseño se concibe como un viaje sensorial por el Islote de Lobos, donde cada espacio traduce los elementos naturales -lava, viento, agua, arena y sal- en atmósferas que combinan arte, sostenibilidad y tecnología.

Una puesta en escena que da forma al concepto Reconnect with Essentia, invitando al huésped a vivir el destino desde una experiencia más consciente, emocional y conectada con su entorno. El resultado es un resort contemporáneo que fusiona diseño emocional y sostenibilidad estética, consolidándose como un modelo exportable de “resort experiencial canario”.

Bajo el concepto “Reconnect with Essentia”, HD Lobos Natura reúne todas las comodidades de un resort 4 Superior* con una propuesta diferencial basada en gastronomía local orientada al bienestar, actividades diseñadas para reconectar con uno mismo y con el destino, y un entorno que combina diseño, sostenibilidad y experiencia sensorial. Esta puesta en escena da forma a un modelo pionero en Canarias que estructura el hotel en tres universos experienciales complementarios bajo una misma marca: Family & Joy, Only Adults y Emblem.

Entre ellas destacan las áreas Emblem, la opción premium de la cadena, y la presentación de HD Essentia Wellness Connect, la marca de wellbeing de HD Hotels, concebida como una propuesta integral -más allá del spa- que se articula en tres caminos: Alisios Restore, Lava Renewed y Ocean Revital, adaptados a las distintas necesidades del huésped.

Esta estructura se apoya en una gestión sostenible integrada en la operativa del hotel, que optimiza recursos, reduce impactos y activa la economía local, reforzando al mismo tiempo una propuesta premium coherente, responsable y diferencial.

En este marco, la propuesta gastronómica se convierte en uno de los grandes ejes de creación de valor. Los cuatro restaurantes y tres bares del resort funcionan como un relato culinario del Islote de Lobos y de Canarias, combinando producto local, diseño temático y experiencias adaptadas a cada segmento -familias, solo adultos y Emblem- para ofrecer una experiencia alineada con el territorio y con el concepto de marca.

Paralelamente a la ampliación física del hotel, la marca incorpora soluciones inmersivas de alta calidad como discovery tours digitales, transmitiendo su esencia y narrativa antes de llegar al hotel.

HD Sensarena Lanzarote, reposicionamiento hacia el segmento Adults Only

Otra de las grandes novedades que HD Hotels introduce en Fitur es la reforma en curso de HD Sensarena - Lanzarote. Este proyecto dará lugar a un hotel dentro del concepto Reconnect with Essentia - Adults Collection, situado en primera línea de la Playa de los Charcos - Teguise, concebido para viajeros que buscan bienestar, descanso activo y disfrute consciente del destino.

El nuevo HD Sensarena Lanzarote contará con estancias renovadas, habitaciones Sport Tech y equipamiento de última generación -como pilates reformer- junto a una propuesta articulada en torno a HD Essentia Wellness Connect, su Beach Club y una experiencia Emblem con Todo Incluido Premium. Sin olvidar su apuesta por la tecnología, la digitalización y una oferta wellness y gastronómica alineada con un estilo de vida saludable y sostenible.

Dos resorts consolidados que siguen evolucionando para las familias

En el ámbito del turismo familiar, HD Hotels refuerza en Fitur dos de sus productos más emblemáticos: HD Parque Cristóbal Gran Canaria y HD Parque Cristóbal Tenerife. Ambos complejos se han consolidado como referentes para las vacaciones en familia.

En esta línea, los Parques integran Tiny Foot RV, una propuesta de juegos de realidad virtual que conectan innovación, concienciación ambiental y destino.

Sin olvidar, que la cadena continúa desarrollando otras ofertas como el hotel urbano HD Acuario Lifestyle, ofreciendo valor añadido a la experiencia del huésped que busca disfrutar del pulso de la capital canaria de una manera cómoda y funcional.

Mirar al futuro sin perder la identidad del destino

Más allá de las novedades concretas, la presencia de HD Hotels en Fitur pone de manifiesto una estrategia global basada en la mejora constante de los servicios, el apoyo decidido a la sostenibilidad y la revisión continua de su oferta gastronómica, de ocio, infantil, wellness y sport. El objetivo es claro: convertir su portfolio en uno de los más competitivos a nivel nacional, sin perder la identidad canaria que define a la marca.

Con estas premisas, HD Hotels reafirma su apuesta por la expansión ordenada de su portfolio y consolidación como cadena hotelera de referencia. Una visión de futuro que se define desde el destino, la innovación y las personas.