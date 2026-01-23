El Hospital Doctor Negrín ampliará su servicio de Urgencias con cerca de 50 nuevas plazas de atención

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín tiene previsto ampliar su servicio de Urgencias con el objetivo de reforzar la capacidad asistencial y mejorar la atención a los pacientes.

La actuación supondrá un incremento aproximado de 47 nuevas plazas de atención, que se sumarán a las 110 ya existentes, y contará con una inversión de 790.000 euros financiada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha informado el Ejecutivo este viernes.

Inicio de las obras y calendario previsto

Según la planificación del centro hospitalario, los trabajos comenzarán en breve, una vez disminuya la incidencia de las infecciones respiratorias, que suelen generar una mayor presión asistencial en este servicio. La previsión es que el nuevo espacio esté operativo antes de que finalice el año 2026, coincidiendo con el periodo de mayor circulación de virus respiratorios.

Con esta ampliación, el hospital ganará 552 metros cuadrados adicionales, lo que permitirá una reorganización más eficiente de los circuitos de atención y una mejora en la gestión de los flujos de pacientes.

Nuevas áreas y mejora de los espacios asistenciales

La ampliación contempla la creación de una zona completamente integrada con el actual servicio de Urgencias. El nuevo espacio estará dotado de un área de camas y sillones, salas de espera diferenciadas para pacientes y familiares, consultas médicas y de enfermería, así como un área de medicación y un punto de información.

Además, se incorporarán nuevas áreas específicas de urgencias psiquiátricas y geriatría, una medida especialmente relevante teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población atendida. El proyecto también incluye la ampliación de los espacios en las puertas de urgencias y la creación de una nueva área de corta estancia, pensada para pacientes que requieren observación clínica durante un periodo limitado de tiempo.

Respuesta al aumento de la demanda asistencial

La ampliación del servicio de Urgencias responde al notable incremento de la actividad registrado en los últimos años. En concreto, el Hospital Doctor Negrín ha experimentado un aumento del 8 % en la atención urgente en los dos últimos años, alcanzando la cifra de 100.000 pacientes atendidos en un solo año. Este crecimiento se traduce en un incremento anual aproximado de 10.000 pacientes, una tendencia que ha puesto de relieve la necesidad de reforzar tanto los espacios como los recursos humanos.

Desde el centro hospitalario se señala que esta actuación se enmarca en un compromiso continuo con la mejora de la calidad asistencial, especialmente en un servicio tan sensible como el de Urgencias, donde la rapidez, la organización y el confort son factores clave.

Refuerzo de personal y planes de contingencia

La ampliación de infraestructuras se suma a las medidas ya adoptadas para reforzar el funcionamiento del servicio. Durante 2025, el hospital incrementó su plantilla con turnos de noche en Puerta 4 y la incorporación de 11 médicos más, pasando de 41 a 52 facultativos. También se añadieron 10 nuevos profesionales de enfermería, elevando el total de 99 a 109, y se aumentó la plantilla fija de auxiliares de enfermería en 10 efectivos, de 78 a 88.

A estos refuerzos estructurales se añaden los incrementos puntuales de personal en momentos de alta demanda asistencial, con entre uno y cinco profesionales adicionales por turno, según lo establecido en el Plan de Contingencia activado durante la epidemia estacional de gripe.

Atención a una población cada vez más envejecida

El Hospital Doctor Negrín atiende a una población de referencia mayor de 14 años que supera las 358.000 personas. En los últimos años, esta población ha experimentado un aumento significativo de la edad media, lo que se ha traducido en un mayor número de pacientes con patologías crónicas de alta complejidad.

El envejecimiento progresivo de la población implica una mayor frecuencia de atenciones urgentes, especialmente en personas mayores con enfermedades crónicas que requieren una respuesta sanitaria rápida y especializada. La incorporación de áreas específicas de geriatría en Urgencias se alinea con esta realidad asistencial.

Mejora continua del sistema sanitario

Desde el centro se subraya que esta ampliación busca no solo aumentar la capacidad asistencial, sino también mejorar la confortabilidad de pacientes, familiares y profesionales, optimizando la organización de los espacios y los tiempos de atención.

Esta actuación se suma a otras medidas adoptadas en los últimos años, como la creación de 100 camas adicionales en el Hospital Polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I, orientadas a reforzar el sistema sanitario público en Gran Canaria.