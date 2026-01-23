Ingenio reinicia el trámite para tener su primera residencia de mayores

El Ayuntamiento de Ingenio ha reiniciado los trámites para la continuidad del proyecto sociosanitario que está previsto que se construya en la zona de Mondragón, con 90 plazas residenciales y un centro de día con capacidad para 40 personas en un solar de 10.151 metros cuadrados. La recuperación de la parcela en la calle Cánovas del Castillo, que se había cedido anteriormente al Cabildo de Gran Canaria para la construcción de esta infraestructura y que por falta de ejecución dentro de los plazos establecidos, volvió a ser de titularidad municipal. Esta decisión permite retomar el procedimiento administrativo necesario para volver a poner el suelo a disposición del Cabildo y retomar la tramitación del proyecto.

Actualmente, el Cabildo de Gran Canaria debe volver a solicitar formalmente la parcela al Ayuntamiento. A partir de ahí, se activará de nuevo toda la cadena de informes necesarios, tanto por parte del Cabildo como del propio consistorio. Se trata de un procedimiento burocrático que no introduce novedades sustanciales en el proyecto, sino que supone la continuación de un proceso administrativo que había quedado interrumpido. El concejal de Planificación Estratégica y Patrimonio, Martín García, subrayó que no hay cambios en el uso urbanístico del suelo, que sigue siendo urbano y mantiene el mismo destino previsto desde el inicio. Tampoco se han perdido derechos sobre el proyecto ni se ha modificado su planteamiento general. Simplemente, se está rehaciendo el encaje jurídico necesario para poder ejecutarlo. Martín explicó que en su momento no se optó por la firma de un nuevo convenio, ya que la fórmula jurídica utilizada inicialmente fue la de un acuerdo, que no permitía prórrogas ni interpretaciones. Al agotarse el plazo sin que se hubiera podido ejecutar la obra, el suelo revirtió automáticamente al Ayuntamiento.

La situación actual se define como la “continuación del proceso”, más que como un nuevo comienzo, como afirmo el edil. Con la aprobación plenaria de diciembre y la elaboración del nuevo convenio, se sientan las bases para que el Cabildo pueda volver a disponer de la parcela y avanzar hacia la ejecución definitiva de una infraestructura considerada estratégica para la atención sociosanitaria en la isla.

Infraestructura clave

Por su parte, la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, afirmó se avanza en la actualización del proyecto de la nueva residencia sociosanitaria con el objetivo de incorporarlo al III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que el Gobierno de Canarias prevé presentar a comienzos de febrero tras convocar a los cabildos. La iniciativa permitirá asegurar la financiación necesaria para una infraestructura considerada clave, especialmente para la zona sureste de la isla y que sería la primera para el municipio de Ingenio. Mena señaló que el proyecto fue redactado en una etapa anterior, por lo que actualmente se están realizando adaptaciones técnicas y económicas, principalmente relacionadas con la actualización de precios y la adecuación del informe medioambiental. "Estos cambios no alteran de forma sustancial el diseño original de la residencia, pero son imprescindibles para que el proyecto pueda ejecutarse conforme a la normativa y a la realidad económica actual", argumentó la consejera.

Isabel Mena subrayó la importancia estratégica de este centro, ya que el sureste de Gran Canaria es una de las zonas con mayor crecimiento poblacional en los últimos años y necesita un refuerzo significativo de infraestructuras sociosanitarias. Aunque todas las residencias son de carácter insular y están destinadas a atender a personas de cualquier punto de la isla, la política de adjudicación de plazas prioriza, siempre que es posible, que los usuarios puedan permanecer cerca de su entorno familiar y social. En este contexto, mientras Las Palmas de Gran Canaria verá ampliada su oferta con dos nuevas residencias en Tamaraceite y San Francisco de Paula, que completarán la cobertura en la capital junto a las infraestructuras impulsadas en colaboración con el tercer sector, el sureste continúa siendo una de las grandes prioridades. Municipios como Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Agüimes y Telde concentran una parte importante de la demanda actual y futura de este tipo de recursos.

Noticias relacionadas

La residencia tendrá un plazo de ejecución estimado de unos 24 meses desde el inicio de las obras, aunque este periodo podría reducirse si las empresas adjudicatarias mejoran los tiempos en sus ofertas. Se trata de una infraestructura de gran envergadura, no de un centro pequeño, lo que refuerza su importancia dentro de la planificación sociosanitaria insular. Con estas actuaciones, el Cabildo reafirma su compromiso de reforzar la red de centros sociosanitarios de Gran Canaria, equilibrando territorialmente la oferta y dando respuesta al crecimiento poblacional, especialmente en el sureste de la isla, una de las áreas prioritarias dentro de la estrategia insular de atención social.