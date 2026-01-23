El jardín canario inaugura un centro de científico en honor a su fundador

El Cabildo de Gran Canaria ha inaugurado el Edificio Multiusos Eric Ragnor Sventenius en el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, una nueva infraestructura destinada a mejorar las condiciones de trabajo del personal del emblemático enclave, centralizar el conocimiento y la investigación, así como abrirse más a la ciudadanía. Con una inversión de 1,4 millones de euros, la obra culmina después de cuatro años de trabajos en los que se atravesaron multitud de vicisitudes por las diversas modificaciones que se tuvieron que realizar sobre una estructura preexistente e inacabada desde principios del siglo XXI.

El edificio recibe el nombre del fundador del Jardín, el naturalista sueco Eric Ragnor Sventenius fallecido en 1973 y se dedicará a reforzar la capacidad operativa del enclave, a ordenar espacios y a ampliar posibilidades para la actividad científica, técnica y de divulgación. Además, se ubica en una zona clave donde confluyen los trabajos hortícolas, talleres, áreas de compostaje y futuros viveros centrales, reduciendo interferencias con las zonas visitables por el público de un espacio que recibe entre 120.000 y 150.000 visitantes anuales.

En concreto, el nuevo inmueble permitirá concentrar servicios básicos, como vestuarios, duchas o almacenes de maquinaria; espacios técnicos; salas polivalentes y zonas cooperativas vinculadas directamente al trabajo diario del Jardín. Además, también posibilitará acoger charlas o conferencias. Al acto de inauguración asistieron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink; y el director del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, Juli Caujapé; junto a personal técnico, científico y representantes de las entidades implicadas en el desarrollo y ejecución de la obra.

Nuevo edificio multiusos Eric Ragnor Sventenius en el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. / David Delfour.

Sostenibilidad

"Lo más relevante no es solo lo que investigó Sventenius, sino lo que intuyó antes que casi nadie. En una isla con una biodiversidad tan singular y frágil, entendió que conservar era investigar, que investigar era educar, que educar era proteger. Entendió lo que hoy, con otras palabras, llamamos sostenibilidad ambiental", expuso Morales. En este sentido, el nuevo edificio es "una extención más del sueño de Sventenius", tal y como reflejó un vídeo de presentación, que reforzará la labor investigadora del espacio, declarada institución científica desde 1952 y unidad asociada de I+D+i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Brink recordó las "muchísimas dificultades" que se encontraron a lo largo de la obra hasta que finalmente ha podido abrir sus puertas. "No es una actuación aislada ni una obra pensada únicamente para resolver una necesidad puntual. Forma parte de un proceso más amplio de consolidación del Jardín Botánico Canario como una infraestructura pública esencial, capaz de responder a su doble condición, centro científico de referencia y espacio abierto", relató, porque "mejorar estas condiciones no es un asunto menor, repercute directamente en la calidad de la conservación, en la seguridad laboral y en la capacidad operativa del centro".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto a personal técnico, científico y representantes de las entidades implicadas en el desarrollo y ejecución de la obra del nuevo edificio del Jardín Botánico Canario. / David Delfour.

El consejero también desgranó actuaciones paralelas que se desarrollan en el recinto, como el plan de mantenimiento especializado sobre zonas verdes, alforrados, viveros y charcas, la renovación del sistema de riego, la elaboración de compostaje con restos vegetales, los trabajos en favor de la accesibilidad y la futura instalación de una planta fotovoltaica que cubrirá más del 90% de la demanda energética del centro, que irá acompañada de un sistema de almacenamiento con batería.

Juli Caujapé Castells, director actual del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, enfatizó que el edificio "va a ser muy importante para el Jardín", tanto como infraestructura científica, como técnica, hortícola o para celebrar encuentros, que además está en sintonía con los principios de sostenibilidad ambiental. "Es a la vez el fin de una intervención muy prolongada, pero el principio de muchas nuevas intervenciones que van a tener como epicentro de conocimiento este edificio", concluyó.