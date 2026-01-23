Marko Lemansky, el hostelero que ha conseguido frenar la demolición del CC Metro: «No voy a dejar mi negocio para quedarme sin nada»

El propietario que ha conseguido frenar el derribo del centro comercial Metro de Playa del Inglés defiende su rehabilitación frente al derribo. Marko Lemansky, dueño de uno de los establecimientos que permanecen operativos en la planta superior, cree que el inmueble aún admite restauración a pesar de los serios problemas estructurales que motivaron al Consistorio a declararlo en ruina en 2022 y confirmarlo en 2025.

«No me voy a deshacer de mi propiedad para quedarme sin nada, no sólo no quiero salir gratis, sino encima me quieren hacer pagar el derribo», declaró el pasado jueves tras conocer que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas aceptaba su solicitud cautelar y suspendía la orden municipal de demolición.

«Soy consciente de que el inmueble hace falta reformarlo»

Lemansky, que a sus 62 años regenta su comercio en el centro comercial Metro desde 1983, aspira a un porvenir para su establecimiento. «Soy consciente de que el inmueble hace falta reformarlo, pero yo tengo un negocio que funciona bastante bien y el Ayuntamiento lo quiere cerrar y que la demolición la paguemos nosotros; me quedaría sin local, sin ingresos y sin nada», señala. Y añade: «No conozco ningún propietario que entregue el local sin una indemnización adecuada», afirma.

«Todos los empresarios son conscientes de que hay que hacer algo, pero demoler y levantar algo nuevo, ¿quién lo paga?», se pregunta. El comerciante atribuye esta coyuntura al «interés de unos pocos». «Hay unas sociedades que llevan años comprando locales y son los que demandan la demolición, si hay unos interesados en quedarse con el edificio, no entiendo por qué no vienen para ofrecernos dinero», incide. «Hay que buscar alguna solución y si no hay que seguir [en la vía judicial] hasta que el juez decida quién tiene la razón», concluye.

En ruina más de 14 años

El ocaso del centro comercial Metro arrancó en 2011 y 2013 cuando dos incendios dejaron la mayor parte de la instalación precintada. El inmueble se edificó sobre un solar de 5.888 metros cuadrados en 1974, en pleno corazón turístico de Playa del Inglés. Actualmente permanecen abiertos un supermercado y otros cuatro pequeños negocios en la planta que da a la calle.

Ante la decadencia del edificio, los propietarios solicitaron al Ayuntamiento la declaración oficial de ruina, que llegó tras un primer periplo judicial que cerró el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2021, cuando anuló el decreto municipal que negaba el estatus requerido por los propietarios y en septiembre de 2022 el Ayuntamiento publicó la declaración de ruina. Ese movimiento provocó un segundo camino por los tribunales iniciado por Esquina Alemana S.L. que llevó a la aplicación de esta última medida cautelar.