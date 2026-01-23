El Mercado Municipal de Moya toma forma como gastromercado

El Mercado Municipal de Moya toma forma como un moderno gastromercado. El Cabildo de Gran Canaria impulsa la rehabilitación integral del inmueble con una inversión de casi 900.000 euros, en una actuación estratégica orientada a recuperar el concepto tradicional de 'plaza' como espacio de venta de producto local, convivencia ciudadana y dinamización social y económica del municipio. Tendrá 12 puestos de diseño modulares, que podrán abrir a diario al contar con zona de almacenamiento.

El proyecto permitirá modernizar el edificio, adaptarlo a la normativa vigente y ponerlo en valor como un equipamiento multifuncional al servicio de la ciudadanía, con capacidad para albergar actividades de carácter social, cultural, deportivo y económico. Todo ello, sin que suponga modificaciones en su estructura actual.

Una infografía que muestra cómo quedará el interior del Mercado Municipal. / LP / DLP

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo, Minerva Alonso, quien visitó este viernes la obra junto al alcalde, Raúl Afonso, destacó que “desde el Cabildo trabajamos de forma cooperada con los ayuntamientos de la isla en el plan de modernización de las zonas comerciales abiertas, y el municipio de Moya, que cuenta con su propio plan director, tiene definido un programa de acciones para la modernización de su pequeña área comercial”. En este contexto, subrayó que “el mercado va a convertirse en un elemento tractor tanto de la zona comercial como del propio municipio”.

"Será un elemento tractor tanto de la zona comercial como del propio municipio” Minerva Alonso — Consejera de Desarrollo Económico

Eficiencia energética

Alonso explicó que el objetivo es “crear un pequeño mercado moderno, adaptado a la realidad; y, sobre todo, concebido como un espacio para promocionar y vender el producto local de Moya, del norte y de la isla en general”, reforzando así la conexión entre sector primario, comercio de proximidad y consumo responsable.

Vista aérea simulada de la 'plaza' para la venta de productos locales. / LP / DLP

La intervención se ejecutará conforme a criterios de construcción bioclimática, incorporando mejoras en la iluminación, la gestión eficiente del agua, la selección de materiales y la eficiencia energética del edificio. Estas medidas permitirán reducir la demanda energética, generar ahorro económico y disminuir las emisiones contaminantes.

Noticias relacionadas

"Va a ser un punto de encuentro para la ciudadanía, recuperando la esencia del mercado municipal con el concepto de plaza" Raúl Afonso — Alcalde de Moya

Por su parte, Raúl Afonso, señaló que “somos conscientes de la importancia del sector primario y del comercio de venta directa del productor al consumidor”. El alcalde reconoció que “a lo largo de estos años hemos encontrado algunas trabas que han retrasado el proyecto, pero gracias al Cabildo y al trabajo de nuestros técnicos ya tenemos las obras en marcha”. Y subrayó que el objetivo es que el edificio “sea un punto de encuentro para la ciudadanía, recuperando la esencia del mercado municipal con el concepto de plaza”.