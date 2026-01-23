La Ruta del Almendro en Flor en Valsequillo este año es en guagua: descubre cómo moverte y disfrutar sin colapsos

La Ruta del Almendro en Flor, que se celebrará el próximo 30 de enero y 1 de febrero en Valsequillo, se realizará este año en guagua. El evento más multitudinario de las fiestas del municipio de las medianías de Gran Canaria apuesta en esta edición por un formato más cómodo, accesible y sostenible, para reducir así el impacto ambiental y facilitar la participación de todos los asistentes. Como es tradición en el día grande de las fiestas, los vecinos de Valsequillo y visitantes que llegan desde otras zonas de la isla recorren los cuatro puntos que conforman la ruta festiva del municipio: La Barrera, el casco del pueblo, Las Vegas y Tenteniguada, para disfrutar de la música, la gastronomía y el ambiente en los diferentes barrios.

En ediciones anteriores el recorrido emblemático de estas fiestas se realizaba mayoritariamente en coche particular y taxi, una dinámica que en ocasiones llegó a colapsar los accesos a los distintos barrios y al propio municipio, además de que el municipio cuenta con una limitada capacidad de aparcamiento, que cada año hace difícil absorber la gran afluencia de vehículos que se concentra durante el día grande de la celebración.

Con el objetivo de agilizar las entradas y salidas, mejorar la movilidad y garantizar una experiencia más cómoda para los asistentes, el Ayuntamiento ha apostado este año por el transporte público. A través del servicio que presta Global, la Ruta del Almendro en Flor contará con dos líneas de guagua con frecuencias continuas: una que conectará La Barrera con el casco del municipio, y otra que enlazará el centro del pueblo con Las Vegas y Tenteniguada, para facilitar así el desplazamiento entre los principales puntos de la fiestas. Eso sí, como cada año también estarán disponibles para el desplazamiento entre barrilos taxistas del municipio.

¿Cómo llegar a Valsequillo en Global?

Además de esta novedad el Consistorio de Valsequillo ha decidido volver a reforzar, en colaboración con la empresa Global, las líneas de guaguas que conectan el municipio con otros puntos de la isla. En este sentido las frecuencias desde Maspalomas serán continuas el próximo 30 de enero, coincidiendo con el Día del Turista. Este refuerzo del transporte público también se extenderá el día 1 de febrero a las conexiones desde San Mateo, el parque Santa Catalina y la estación de guaguas de San Telmo.

Entrada al pueblo de Valsequillo. / LP/DLP

En esta edición el uso del transporte público cobra aún mayor importancia debido al corte de un tramo de la carretera GC-41 entre La Herradura, cerrado al tráfico por obras. Esta situación obliga a desviar los vehículos por una vía secundaria, lo que incrementa el riesgo de retenciones en los accesos al municipio durante los días de mayor afluencia.

Más seguridad

Ante este escenario el alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, hizo este viernes un llamamiento a la ciudadanía para que, en la medida de lo posible, opte por el transporte público para desplazarse hasta el municipio durante las fiestas. «Hacemos un llamamiento para que los visitantes de esta edición utilicen el transporte público», señaló el regidor, quien además subrayó que esta medida no solo permitirá mejorar la movilidad, sino que también contribuirá a reducir la contaminación y a proteger el entorno.

La Ruta del Almendro en Flor contará este año también con un refuerzo especial en materia de seguridad. El dispositivo estará integrado por 12 agentes de la Policía Local de Valsequillo, a los que se sumarán efectivos de la Guardia Civil, la Policía Canaria y Protección Civil, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la jornada y la seguridad de los asistentes.

Además el Ayuntamiento está valorando la posibilidad de incorporar por primera vez la unidad de drones de la Policía Local del Ayuntamiento de Telde, una herramienta que permitiría disponer de una visión aérea en tiempo real para detectar posibles incidencias. «Si conseguimos contar con esta unidad de drones, podremos tener una vista de pájaro que nos permita localizar dónde se están produciendo atascos en los distintos puntos del municipio», subrayó el regidor, quien destacó que el dispositivo de este año contará con casi el doble de efectivos de seguridad que en la edición anterior.