Servatur cumple 50 años reforzando su compromiso

“Es un orgullo haber estado desde el principio y ver lo que es Servatur hoy en día”, reconoce Santiago Caballero, fundador de la compañía.

En 1976, nace en Gran Canaria un nuevo proyecto turístico. Su primer complejo, Puerto Plata, marcó una forma de entender el turismo ligada al territorio, la explotación integral a largo plazo y la creación de valor sostenible. Casi cincuenta años después, Servatur volverá a explotar turísticamente este centro en 2026, cerrando un círculo histórico cargado de simbolismo.

Aquella iniciativa se ha transformado en Servatur Hotels & Resorts, una cadena moderna con 34 establecimientos, más de 5.200 habitaciones y una plantilla que supera los 1.600 profesionales. Este crecimiento sitúa a la compañía como uno de los actores más dinámicos en inversión, empleo y modernización de la planta alojativa en las Islas Canarias.

Con su presencia actual en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, Servatur ha mantenido un vínculo constante con el territorio. En la actualidad, los accionistas de Servatur siguen invirtiendo en el archipiélago, lo cual se ha traducido en los últimos años en inversiones acumuladas superiores a 135 millones de euros, destinadas a adquisición, renovación y reposicionamiento de activos turísticos, con impacto directo en la calidad del destino, el empleo estable y la competitividad de las islas.

Historia de crecimiento

En 1980, Servatur Montebello se convirtió en el primer proyecto propio de la compañía. De aquel complejo, todavía operado por Servatur y de los que a posteriori se han ido incorporando a nuestra gestión, Carlos Sotelo, director de Operaciones, señala: “solo podemos tener palabras de agradecimiento para los propietarios que a lo largo de estos años nos han brindado toda su confianza”.

En los 90, Servatur consolidó su presencia en Gran Canaria con varios resorts, entre ellos Servatur Green Beach o Servatur Terrazamar & Sunsuite. En paralelo, se forjó una alianza estratégica con el touroperador Ving. “Las historias de Servatur y Ving en Gran Canaria están entrelazadas. Hemos crecido juntos. Servatur sigue siendo nuestro partner nº 1 a nivel mundial”, destaca Rune Kristensen, director de Contratación de Ving.

El punto de inflexión llegó en 2013, cuando el empresario noruego Kai Mikaelsen adquirió la mayoría de Servatur. Con una relación personal con Gran Canaria, impulsó una nueva etapa de crecimiento basada en la inversión, la profesionalización y la visión a largo plazo. “Gran Canaria es uno de los mejores lugares del mundo para desarrollar proyectos turísticos: por su clima, la seguridad, el nivel de servicio y el apoyo de unas instituciones que entienden la importancia del sector”, afirma Mikaelsen.

Esta etapa incluyó la adquisición total o parcial de activos estratégicos como Servatur Casablanca Suites & Spa, Servatur Waikiki, Servatur Sunsuite Royal y Servatur Puerto Azul. Este último protagonizó la mayor reforma de la historia de la compañía, con una inversión cercana a 57 millones de euros, elevando su categoría, sumando 142 habitaciones nuevas y posicionándolo como un producto diferencial en el sur de la isla.

A partir de 2016, con Michael Lund Jensen como director de Desarrollo de Negocio, Servatur avanzó de un modelo centrado en apartamentos turísticos hacia una cadena hotelera plenamente integrada. La creación de una estructura corporativa sólida, la incorporación de tecnología moderna, un cambio profundo en la estrategia comercial y la diversificación de modelos de negocio permitieron a la compañía ganar tamaño, resiliencia y competitividad.

Desde 2021, la expansión se intensificó con nuevos complejos, como Servatur Caribe en Tenerife o Servatur Alameda de Jandía en Fuerteventura, además de nuevas aperturas y reformas en Gran Canaria. Solo en 2024, la cadena sumó siete hoteles, reforzando su presencia y capacidad operativa. “La estrategia comercial ha sido clave para posicionar cada activo en su mercado, diversificando canales y apostando por una distribución equilibrada”, explica Maite Reta, subdirectora comercial.

Modelo de éxito sostenible

Puerto Plata marcó el inicio de un modelo singular de explotación integral, posteriormente respaldado por la Ley Turística de Canarias y el principio de unidad de explotación.

Proyectos como Monte Feliz - powered by Playitas, Servatur Hartaguna o Servatur Puerto Azul muestran cómo este enfoque ha impulsado el uso turístico y permitido inversiones clave para crear empleo y mejorar instalaciones y servicios, garantizando la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.

Monte Feliz - powered by Playitas ejemplifica este modelo: renovado y reposicionado como el primer hotel deportivo de Gran Canaria, diversifica la oferta, atrae nuevos perfiles de cliente y refuerza la apuesta de Servatur por el turismo activo y de bienestar.

Futuro: retos e ilusión

Servatur también ha reforzado su cultura corporativa con el propósito de facilitar experiencias vacacionales memorables y crear valor sostenible. “Queremos ser una empresa en la que la gente quiera trabajar, crecer y quedarse. Talento, valores y liderazgo son claves para nuestro futuro”, subraya Enrique Fedriani, director de Comunicación de la compañía. Junto a dicha transformación cultural, una próxima nueva sede corporativa son ejemplos de la apuesta por construir una empresa sólida y preparada para el futuro.

Con la vista puesta en 2026, año de su 50 aniversario, Servatur ha confirmado nuevas aperturas como Rocamar, Doña Elvira y Puerto Plata, este último con más de 300 habitaciones y un ambicioso plan de renovación. “Nuestro objetivo es seguir creando valor a largo plazo en Canarias: modernizando activos, generando empleo estable y fortaleciendo un modelo turístico sostenible”, afirma Michael Lund Jensen, CEO de Servatur Hotels & Resorts.