SPAR Gran Canaria entrega 700 lotes de productos básicos para apoyar el ahorro de las familias de la isla

La cadena SPAR Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva iniciativa orientada a apoyar la economía doméstica de sus clientes mediante la entrega de 700 lotes gratuitos de productos esenciales. La acción busca aliviar el gasto cotidiano de las familias de la isla a través de artículos básicos que forman parte habitual de la cesta de la compra.

La campaña estará vigente desde este viernes 23 de enero hasta el 5 de febrero de 2026. Durante este periodo, los clientes que realicen compras iguales o superiores a 20 euros en cualquiera de los establecimientos de SPAR Gran Canaria podrán recibir, de manera aleatoria, uno de los lotes disponibles, valorados en 30 euros.

La entrega del premio se realiza en el mismo establecimiento y el mismo día en que se efectúa la compra premiada, lo que permite al consumidor beneficiarse de forma inmediata del incentivo.

Productos de uso cotidiano en cada lote

Cada uno de los lotes está compuesto por una selección de productos esenciales de la marca SPAR, tanto de alimentación como de limpieza. Entre los artículos incluidos se encuentran leche, café, galletas, croissants, arroz, lejía o papel de cocina, entre otros productos habituales en los hogares canarios.

La composición de los lotes está pensada para cubrir necesidades básicas del día a día, facilitando el acceso a artículos de primera necesidad sin coste adicional para el cliente.

Continuidad de acciones dirigidas a los consumidores

Esta iniciativa se suma a otras acciones desarrolladas por la compañía a lo largo de 2025, año en el que SPAR Gran Canaria distribuyó 2.700 lotes de productos, con un valor total de 81.000 euros. Además, la cadena puso a disposición de sus clientes 25.000 euros en vales descuento y 46.000 euros en tarjetas monedero, reforzando así su política de incentivos directos.

A estas medidas se añaden campañas de ahorro recurrentes, como los folletos quincenales con precios especiales, las ofertas semanales en frutas y verduras cada miércoles o el conocido ‘ofertón’ del último fin de semana de cada mes, acciones ya consolidadas dentro de la estrategia comercial de la cadena.

Programa de fidelización y descuentos específicos

SPAR Gran Canaria cuenta también con el programa de fidelización Mi SPAR Club, que ofrece a sus usuarios cupones personalizados, ventajas exclusivas y promociones adaptadas a los hábitos de compra.

Dentro de este programa destaca el descuento permanente para familias numerosas acreditadas, aplicable en cualquiera de los supermercados de la cadena en la isla.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad.

La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.