Telde contrata por urgencia la obra del Camino El Moreno y La Solana tras los desprendimientos

El Ayuntamiento de Telde ha activado una actuación de emergencia para reparar los daños provocados por los desprendimientos registrados en la vía municipal del Camino El Moreno y La Solana, en respuesta a las intensas lluvias de este invierno en Gran Canaria.

El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, acompañado de técnicos municipales y en coordinación con la Concejalía de Tráfico, se desplazó a la zona afectada para evaluar los daños y adoptar medidas cautelares que garanticen la seguridad del tránsito hasta que se realicen las obras de reparación, previstas para la próxima semana.

“Por la mañana realizamos la señalización de la zona junto con el equipo de Tráfico. Aunque los técnicos confirmaron que la vía puede seguir siendo utilizada, decidimos activar de inmediato una actuación de emergencia para contratar una empresa especializada”, explicó Sánchez.

Iván Sánchez y técnicos municipales acuden a la zona afectada para adoptar medidas cautelares hasta su reparación, la próxima semana / LP/DLP

Los trabajos urgentes incluirán la retirada de escombros caídos sobre la calzada y la consolidación de la ladera, con una duración estimada de dos días. La empresa adjudicataria ya ha inspeccionado la zona para planificar las labores con todas las garantías de seguridad y en el menor tiempo posible.

Desde el consistorio se recomienda evitar el tránsito, especialmente a los vehículos de transporte público, por el escaso margen de maniobra en la vía. También se trabaja en la búsqueda de rutas alternativas para que los menores puedan acudir a sus centros educativos sin contratiempos. “Sabemos que estas obras afectarán temporalmente al tráfico, pero son imprescindibles para garantizar la seguridad. En estos momentos, no se puede circular con plenas condiciones por los desprendimientos”, subrayó el edil.