Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasUD Las PalmasPlaya del InglésNarcos TeldeFitur CanariasPrograma Carnval de Las Palmas G.C.
instagramlinkedin

Telde contrata por urgencia la obra del Camino El Moreno y La Solana tras los desprendimientos

El Ayuntamiento adoptó medidas inmediatas para garantizar la seguridad y comenzará las obras la próxima semana

Vías y Obras contrata por urgencia la obra del Camino El Moreno y La Solana tras los desprendimientos

Vías y Obras contrata por urgencia la obra del Camino El Moreno y La Solana tras los desprendimientos / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde ha activado una actuación de emergencia para reparar los daños provocados por los desprendimientos registrados en la vía municipal del Camino El Moreno y La Solana, en respuesta a las intensas lluvias de este invierno en Gran Canaria.

El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, acompañado de técnicos municipales y en coordinación con la Concejalía de Tráfico, se desplazó a la zona afectada para evaluar los daños y adoptar medidas cautelares que garanticen la seguridad del tránsito hasta que se realicen las obras de reparación, previstas para la próxima semana.

“Por la mañana realizamos la señalización de la zona junto con el equipo de Tráfico. Aunque los técnicos confirmaron que la vía puede seguir siendo utilizada, decidimos activar de inmediato una actuación de emergencia para contratar una empresa especializada”, explicó Sánchez.

Iván Sánchez y técnicos municipales acuden a la zona afectada para adoptar medidas cautelares hasta su reparación, la próxima semana

Iván Sánchez y técnicos municipales acuden a la zona afectada para adoptar medidas cautelares hasta su reparación, la próxima semana / LP/DLP

Los trabajos urgentes incluirán la retirada de escombros caídos sobre la calzada y la consolidación de la ladera, con una duración estimada de dos días. La empresa adjudicataria ya ha inspeccionado la zona para planificar las labores con todas las garantías de seguridad y en el menor tiempo posible.

Noticias relacionadas y más

Desde el consistorio se recomienda evitar el tránsito, especialmente a los vehículos de transporte público, por el escaso margen de maniobra en la vía. También se trabaja en la búsqueda de rutas alternativas para que los menores puedan acudir a sus centros educativos sin contratiempos. “Sabemos que estas obras afectarán temporalmente al tráfico, pero son imprescindibles para garantizar la seguridad. En estos momentos, no se puede circular con plenas condiciones por los desprendimientos”, subrayó el edil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
  2. La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
  3. Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
  4. Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
  5. El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
  6. El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
  7. Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
  8. El Ayuntamiento de Tejeda denuncia actos vandálicos en el alumbrado navideño

Telde contrata por urgencia la obra del Camino El Moreno y La Solana tras los desprendimientos

Telde contrata por urgencia la obra del Camino El Moreno y La Solana tras los desprendimientos

El Hospital Doctor Negrín ampliará su servicio de Urgencias con cerca de 50 nuevas plazas de atención

El Hospital Doctor Negrín ampliará su servicio de Urgencias con cerca de 50 nuevas plazas de atención

Marko Lemansky, uno de los hosteleros que ha conseguido frenar la demolición del CC Metro: «No voy a dejar mi negocio para quedarme sin nada»

Marko Lemansky, uno de los hosteleros que ha conseguido frenar la demolición del CC Metro: «No voy a dejar mi negocio para quedarme sin nada»

El concejal de Agüimes Francisco Trujillo anuncia su salida de la política para volver a la empresa privada

El concejal de Agüimes Francisco Trujillo anuncia su salida de la política para volver a la empresa privada

SPAR Gran Canaria entrega 700 lotes de productos básicos para apoyar el ahorro de las familias de la isla

SPAR Gran Canaria entrega 700 lotes de productos básicos para apoyar el ahorro de las familias de la isla

Carlos Álamo: «Con menos turistas, facturamos más que en 2019»

Carlos Álamo: «Con menos turistas, facturamos más que en 2019»

Yilenia Vega: “Tras años de parálisis, Maspalomas Costa Canaria vuelve a ponerse en marcha con inversión, planificación y promoción”

Yilenia Vega: “Tras años de parálisis, Maspalomas Costa Canaria vuelve a ponerse en marcha con inversión, planificación y promoción”

Servatur cumple 50 años reforzando su compromiso

Servatur cumple 50 años reforzando su compromiso
Tracking Pixel Contents