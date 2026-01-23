Teror acomete obras de urgencia en El Hoyo y Arbejales por las borrascas

El Ayuntamiento de Teror emprende un plan de actuaciones prioritarias para restablecer zonas dañadas por las últimas borrascas. El alcalde, José Agustín Arencibia, mantiene una reunión para evaluar las incidencias, dentro del Plan de Emergencias Municipal (PEMU).

En el barrio de El Hoyo junto a la GC-21 se ha iniciado obras tras detectarse un importante caudal de agua limpia circulando por la red de alcantarillado. Esta situación ha provocado que el caudal de algunas zonas del municipio descienda de forma desmesurada hacia las zonas bajas, con especial incidencia en Hoya de San Lázaro. La actuación permitirá reducir el riesgo de desbordamiento de pluviales y alcantarillas en la zona afectada.

Desprendimiento

En la carretera de Arbejales a La Molineta se mantiene la vía cerrada al tráfico desde hace semanas, donde existe un talud con riesgo de desprendimiento. También se trabaja en el muro de Las Rosadas, que afecta a un camino vecinal. Y también en la tubería de La Laguna, una infraestructura fundamental que da agua de abasto a todo el municipio.

Un momento de la reunión de los miembros del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) de Teror. / LP / DLP

Desde las áreas de Vías y Obras, Aguas y Alcantarillado se han realizado desde mediados de diciembre más de 70 actuaciones en menos de 24 horas, centradas en la atención inmediata de los puntos más afectados. Además, se han concluido actuaciones urgentes en la carretera de El Piquillo, El Quebradero, Los Llanos y la zona del Matadero en Guanchía.