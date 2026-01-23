Teror estudia implantar el transporte público a demanda

Teror estudia implantar el transporte a demanda con taxis compartidos, para mejorar la movilidad de los barrios aislados. El Ayuntamiento mantiene un encuentro con San Mateo, que lleva a cabo desde octubre un proyecto para mejorar la conectividad de los núcleos periféricos del municipio que no cuentan con un servicio público regular de la mano del Gobierno de Canarias, mediante rutas flexibles que se reservan a través de una aplicación (app) móvil y el teléfono. De esta forma se suple la falta de guaguas.

Los usuarios pueden seleccionar a través de la app ‘San Mateo en Ruta: Transporte Inteligente’ el origen, destino, fecha y hora del servicio que desean realizar. El sistema pionero en Gran canaria ofrece distintas opciones según la disponibilidad y el número de pasajeros, y confirmará la reserva con la hora y el punto exacto de recogida. De esta forma, los vecinos de la Vega disfrutan de taxis compartidos que unen los barrios alejados con el casco. Durante estos primeros meses se están recabando también datos que permiten ajustar rutas, horarios y frecuencias, para optimizar el servicio. El coste es de 1,50 euros por pasajero y trayecto. Y, en primera instancia, los cinco de los diez taxistas del municipio que se sumaron a esta iniciativa se reparten otros 2.500 euros.

Habitantes dispersos

Este es el modelo que funciona ahora en San Mateo, al igual que existe uno similar en Valleseco, y que ahora estudia para replicar otro pueblo rural como Teror. La concejala de Movilidad, Laura Quintana, se reunió con la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, para conocer los entresijos de esta iniciativa. “Teror, igual que San Mateo, es un municipio con una compleja orografía y gran dispersión de núcleos poblacionales, por lo que este sistema nos permitiría ofrecer un transporte más flexible y sostenible, adaptado a la realidad de nuestros barrios”, explicó.