Todo lo que tienes que saber del Carnaval de Gáldar 2026: fechas, más de 20 artistas y actividades para todos

El Carnaval de Gáldar 2026 se prepara para desplegar su fiesta con una programación repleta de música, color y diversión para todos los públicos. Bajo el lema “Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido”, más de 20 artistas y agrupaciones pasarán por los escenarios del casco histórico del 6 al 21 de febrero, en una celebración organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas, que dirige Julio Mateo Castillo.

Conciertos nocturnos, carnaval de día, tardeo, actividades infantiles y mogollones componen una oferta diversa que convierte a Gáldar en uno de los destinos más atractivos del carnaval grancanario.

Grandes nombres sobre el escenario

El Combo Dominicano, Las Ketchup, Efecto Pasillo, La Sonora Dinamita, Edwin Rivera, Tonny Tun Tun, Fuego y DJ Blin Blin son solo algunos de los artistas confirmados en un cartel de primer nivel que combina ritmos latinos, pop, cumbia y éxitos internacionales con sabor a fiesta.

El Combo Dominicano / LP/DLP

La cita arrancará el viernes 6 de febrero con el tradicional Pasacalles anunciador y el Pregón del Carnaval, a cargo de las conocidas “viudas” Rita y José Luis Ramírez, seguido de un primer concierto con El Combo Dominicano a partir de las 23:00 horas en el Recinto Cultural La Quinta.

El sábado 7 , a las 21:00 horas, será el turno de la esperada Gala Drag Queen, presentada por Exhuberancia Carey y Luján Argüelles, con la participación de Drags Vulcano y Kioba y las actuaciones estelares de Las Ketchup y Efecto Pasillo con su tour “Oro y Diamantes”. La noche cerrará con el grupo Acuarela en el primer mogollón del carnaval.

El sábado 7 Las Ketchup / LP/DLP

Citas destacadas: cabalgata, mogollones y más

El viernes 13 de febrero, el carnaval recibe a La Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, en una noche de cumbia tropical con sabor internacional. Las entradas están disponibles en tureservaonline.es.

El sábado 14 se celebrará la Gran Cabalgata del Carnaval de Gáldar, que recorrerá las calles desde las 17:00 horas, culminando con el Gran Mogollón a las 21:00 horas, con actuaciones de Edwin Rivera, Tonny Tun Tun, Fuego y DJ Blin Blin.

La despedida llegará el sábado 21 de febrero con el Entierro de la Sardina y el último mogollón, animado por las orquestas La Línea y Furia Joven en la Plaza de Santiago.

Fiesta familiar, tardeo y carnaval joven

El Carnaval Infantil será protagonista el domingo 8 de febrero por la mañana en la Plaza de Santiago, con talleres, castillos hinchables y actuaciones del Payaso Zapitto, La Nueva Cantera, Los Lola y Armonía Show.

El domingo 15 se vivirá el Carnaval en familia con pasacalles y las actuaciones de Kilombo Improvisado, Los 600, Los Salvapantallas, Orquesta La Combinación y DJ Ulises Acosta.

El Carnaval +Joven llegará el martes 17 de febrero con una gran fiesta Holi y los DJ Aythami y Aissa en la Plaza de Santiago. Y para el sábado 21 nos espera el Carnaval de día con pasacalles y la música de Muelle Viejo, Osmani García y Aseres.

Tardeo, inclusión y participación escolar

Una de las novedades de esta edición será el tardeo carnavalero, previsto para el sábado 14 (día de la Cabalgata) y el martes 17, con ambiente musical y fiesta en varias terrazas del casco histórico de 15:00 a 21:00 horas.

Además, el miércoles 11 de febrero, tendrá lugar la Gala por la Inclusión, en colaboración con la COMPSI, y el jueves 12 , a las 10:00 horas, será el turno del Carnaval Escolar, con la participación de los centros educativos del municipio, ambos en el Recinto Cultural La Quinta. Puedes consultar toda la programación detallada en la pagina web oficial.