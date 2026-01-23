Yeray Rodríguez y la asociación cultural Acoror, galardonados con la Almendra de Plata en Valsequillo
El Ayuntamiento de Valsequillo entregará los homenajes el próximo 30 de enero en el teatro del municipio
El pleno del Ayuntamiento de Valsequillo aprobó este viernes, por unanimidad, la concesión de la Almendra de Plata 2026 al versador Yeray Rodríguez, en categoría individual, y a la Asociación Cultural Acoror, en la colectiva. Este galardón, el máximo que entrega cada año el municipio en el marco de la Fiesta de la Ruta del Almendro en Flor, reconoce la trayectoria y el compromiso cultural de sus destinatarios.
José Yeray Rodríguez Quintana (1978) es considerado "una de las figuras más relevantes de la cultura popular canaria contemporánea". Doctor en Filología Hispánica y docente universitario, Rodríguez ha combinado la investigación académica con la creación artística de alto nivel. Como presidente de la Fundación Ochosílabas, ha impulsado el verso improvisado y la tradición oral en Valsequillo, creando escuela y cantera, y proyectando la identidad cultural del municipio en festivales y foros internacionales.
Participación vecinal
Por su parte, la Asociación Cultural Acoror, con más de tres décadas de historia, se ha consolidado como un referente de participación vecinal y cohesión social en los barrios de Lomitos de Correa, Juagarzos y La Palma. Su labor incluye la recuperación de la memoria colectiva mediante entrevistas a mayores del municipio, la difusión de historias a través del teatro costumbrista, así como proyectos sociales y medioambientales que refuerzan la identidad de Valsequillo. Acoror también ha llevado su trabajo a escenarios de relevancia como el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde o la Universidad Popular de Las Palmas de Gran Canaria.
La entrega oficial de las Almendras de Plata tendrá lugar el próximo viernes, 30 de enero, en el Teatro Municipal Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.
