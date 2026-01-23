Yilenia Vega: “Tras años de parálisis, Maspalomas Costa Canaria vuelve a ponerse en marcha con inversión, planificación y promoción”

FITUR vuelve a ser el gran escaparate internacional del turismo. ¿Con qué mensaje principal llega San Bartolomé de Tirajana a esta edición de la feria y qué imagen de Maspalomas se quiere proyectar ante los mercados emisores?

Llegamos a FITUR con un mensaje muy claro: Maspalomas Costa Canaria es un destino líder que no se conforma con su posición y que está inmerso en una etapa de modernización real. Queremos proyectar la imagen de un municipio que ha pasado de años de bloqueo a una fase de planificación, ejecución e inversión sostenida, entendiendo que el liderazgo turístico se mantiene mejorando infraestructuras, ordenando servicios y apostando por la calidad y la sostenibilidad.

Este año el municipio impulsa una potente campaña de promoción en Madrid, con vídeos de Maspalomas en las pantallas del metro. ¿Qué objetivos persigue esta acción y qué impacto esperan obtener en términos de posicionamiento y notoriedad de marca?

La campaña en el Metro de Madrid responde a una estrategia muy concreta: reforzar el posicionamiento de Maspalomas en el mercado nacional con un lenguaje actual, emocional y reconocible, pero coherente con lo que está ocurriendo en el destino. No es una acción aislada, forma parte de una línea de promoción que acompaña a la inversión en infraestructuras y a la modernización del municipio. Buscamos notoriedad, recuerdo de marca y conexión emocional en un mercado clave para nosotros.

Maspalomas es un destino maduro que apuesta por la renovación constante. ¿Qué papel juega FITUR a la hora de trasladar al sector y a los turoperadores ese proceso de modernización del destino?

FITUR es el espacio donde podemos explicar al sector que Maspalomas está pasando de años de bloqueo a una etapa de planificación y ejecución. Tras años de parálisis, Maspalomas Costa Canaria vuelve a ponerse en marcha con inversión, planificación y promoción. En estos dos años de gestión municipal se han desbloqueado 215 millones de euros de inversión y se han concedido 207 licencias urbanísticas, muchas de ellas vinculadas a la renovación de la planta alojativa y a nuevos proyectos estratégicos.

Para los turoperadores es fundamental saber que el destino tiene una hoja de ruta clara, que se están activando proyectos estratégicos y que la inversión en el espacio público turístico es una prioridad. FITUR nos permite trasladar ese mensaje con datos, con licencias concedidas, con obras en marcha y con proyectos definidos, demostrando que la modernización de Maspalomas ya no es una expectativa, sino una realidad en ejecución.

Uno de los ejes clave es la inversión en infraestructuras turísticas, especialmente en paseos, accesos a playas y espacios emblemáticos. ¿En qué punto se encuentran actualmente estas actuaciones y qué proyectos destacaría como prioritarios?

Estamos trabajando con una planificación muy clara, diferenciando entre actuaciones ya ejecutadas, obras en marcha y proyectos que entran ahora en una fase decisiva. De la mano del Consorcio de Rehabilitación Turística, la próxima semana comienza la renovación del paseo marítimo del Faro de Maspalomas, una intervención estratégica en uno de los espacios más emblemáticos del destino.

El Mercado Municipal se encuentra ya en un 95 % de ejecución y el proyecto del Oasis Palmeral avanza con horizonte de finalización en 2027.

Además, están en fase de licitación o tramitación administrativa proyectos como la rehabilitación del Paseo de Bahía Feliz, con financiación de la Consejería de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias; el acondicionamiento del paseo entre el entorno del Riu Palace Maspalomas y el Parque Tropical; o la reformulación de la GC-500 entre Meloneras y Pasito Blanco para mejorar la movilidad peatonal, ciclista y rodada. Todas estas actuaciones responden a una visión de destino más ordenado, accesible y competitivo.

¿Qué balance hace del funcionamiento del Consorcio de Maspalomas y de su capacidad para transformar el espacio público turístico?

El balance es positivo. El Consorcio se ha consolidado como una herramienta eficaz para coordinar administraciones, desbloquear proyectos estratégicos y ejecutar inversiones que llevaban años pendientes. Su trabajo está siendo clave para mejorar el espacio público turístico, que es uno de los principales activos del destino.

Dentro de estas actuaciones, el Palmeral Oasis es uno de los proyectos más esperados. ¿Qué supondrá esta intervención para residentes y visitantes y cómo contribuirá a diversificar la experiencia turística?

El Palmeral Oasis será un gran espacio verde de transición entre el entorno urbano y el sistema dunar, pensado tanto para residentes como para visitantes. Aporta valor paisajístico, ambiental y social, y contribuye a diversificar la experiencia turística, incorporando espacios de paseo, descanso y contacto con el entorno natural.

San Bartolomé de Tirajana mantiene una alta ejecución presupuestaria en promoción turística y eventos de interés turístico. ¿Qué tipo de eventos se están priorizando y qué retorno generan para la economía local?

Priorizamos eventos que aporten valor real al destino, que generen pernoctaciones, consumo en el municipio y proyección exterior. Hablamos de eventos culturales, deportivos y de interés turístico, muchos de ellos vinculados a la desestacionalización y a segmentos estratégicos como el turismo LGTBI. El retorno es económico, pero también reputacional y de posicionamiento.

¿Cómo se articula la promoción de Maspalomas para diferenciarse y seguir siendo un referente en sol y playa, pero también en calidad y sostenibilidad?

La promoción va de la mano de la gestión turística. No se puede hablar de calidad y sostenibilidad si no se invierte en infraestructuras y servicios. Nuestra estrategia combina un relato más emocional y contemporáneo con una realidad tangible: paseos renovados, espacios públicos mejorados y servicios más ordenados. Esa coherencia es la que nos permite diferenciarnos.

Uno de los asuntos que genera mayor interés es la desmunicipalización del servicio de hamacas y sombrillas. ¿En qué fase se encuentra este proceso y cuáles son los plazos previstos?

Estamos abordando la regularización del servicio que durante años se ha prestado en una situación de precariedad jurídica y con un modelo claramente desfasado para un destino turístico de primer nivel como Maspalomas. Aquí no se trata de un debate ideológico sobre quién gestiona el servicio, sino de garantizar legalidad, calidad y sostenibilidad.

La apuesta por la gestión indirecta forma parte de una hoja de ruta: ofrecer un servicio moderno, bien organizado, con seguridad jurídica y acorde a las expectativas de un destino líder. Un litoral como el nuestro no puede seguir funcionando con modelos pensados para otra época.

En estos momentos estamos en fase de tramitación de pliegos y de los marcos técnicos necesarios para licitar el servicio con todas las garantías. Es un proceso complejo, que requiere rigor y responsabilidad, pero imprescindible para ordenar definitivamente un servicio esencial y mejorar la experiencia tanto de residentes como de visitantes.

¿Cuáles son las previsiones de ocupación turística para los próximos meses y para la temporada alta?

Las previsiones son positivas. El destino mantiene una demanda sólida y niveles de ocupación estables, especialmente en temporada alta. El mercado nacional sigue teniendo un peso importante y los mercados internacionales tradicionales continúan respondiendo bien.

Para terminar, ¿qué le gustaría que el profesional del sector que visite FITUR se lleve como idea clara tras conocer la propuesta turística del municipio?

Que Maspalomas Costa Canaria es un destino serio, fiable y en plena transformación. Un municipio que ha pasado de la inercia al trabajo planificado, que invierte en su espacio público y que apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la buena gestión para seguir liderando el turismo en Canarias.