Así es la cafetería de moda en el norte de Gran Canaria: un lugar ideal para brunch y meriendas

Un rincón acogedor donde disfrutar sus elaboraciones sin prisas

La Cafetería Miel y Limón tiene opciones para todos los gustos

La Cafetería Miel y Limón tiene opciones para todos los gustos / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

Las cafeterías están en auge, cada vez son las personas que eligen pasar las tardes o las mañanas de trabajo o estudio en estos espacios, aprovechando el tiempo mientras disfrutan de cafés de especialidad, acompañados de algo dulce o salado.

La cafetería Limón y Miel se ha convertido en un lugar idílico para quienes buscan desconectar mientras prueban productos de calidad en un entorno acogedor y tranquilo.

Brunch o merienda

La cafetería Limón y Miel se ha consolidado como un lugar perfecto para los amantes del brunch y las meriendas, ya que cuenta con una gran variedad de opciones que se adaptan a todos los gustos.

Puedes desayunar un café o elegir uno de los once zumos saludables que se ofrecen en carta, acompañados de diferentes opciones dulces o saladas.

Para el brunch, se puede optar por una de sus combinaciones saladas y acompañarla con cookies de distintos sabores, crepes o tortitas, todo ello, se puede personalizar añadiendo toppings por 0,50 euros.

Este establecimiento es ideal para disfrutar con amigos o en familia, con elaboraciones de calidad que se adaptan a todos los gustos.

Especialidades de la casa

La cafetería cuenta con bocadillos elaborados con pan brioche o rústico, que son la especialidad de la casa y una de las opciones más demandadas por los clientes:

  • Brioche ahumado: crema de pollo desmenuzado con mayonesa ahumada, bacon en polvo, tomate, pepinillo encurtido y queso ahumado (4,40 €)
  • Brioche vegetal italiano: mayonesa de pesto, mozzarella, tomate Cherry natural o confitado, tomate seco, albahaca, huevo y aguacate (4,70 €)
  • Rústico de pollo: champiñones, cebolla caramelizada, rúcula, queso parmesano, tomate seco y mayonesa trufada (5 €)
  • Rústico de mozzarella: tomate seco, tomate cherry, cebolla encurtida, pesto y espinacas (5 €)
  • Brioche de pata: rúcula, aguacate, bacon, cebolla crujiente y salsa de la casa (4,40 €)
  • Rústico o focaccia mortadela: crema de stracciatella, pesto verde, mortadela italiana y pistacho (4,40 €)
  • Brioche Ibérico: ibérico, pesto, mozzarella y rúcula (4,40 €)

Además, el local ofrece otras opciones saladas como pulgas, bocatas, sandwiches, brioches y croissants. También disponen de pan de espelta y miel, de millo y sin gluten (+ 2 €), perfectos para combinar con sus tostas o elaboraciones saladas.

Horario y ubicación

La cafetería Limón y Miel se encuentra en la calle Luján Pérez, 9, en Santa María de Guía de Gran Canaria (La Atalaya). Su ubicación lo convierte en una parada ideal para los vecinos y turistas que busquen disfrutar de un desayuno o merienda con una gran variedad de opciones.

El establecimiento abre sus puertas de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00, y por la tarde de 16:30 a 20:00 horas. Los sábados y domingos reducen su horario laboral, de 9:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas

